Grausiger Fund bei Igling: Warum liegen tote Vögel in der Wiese?

Plus Beim Spazierengehen entdeckt eine Frau bei Igling reihenweise tote Tauben. Treibt ein Tierschänder sein Unwesen? Das LT hat sich auf Spurensuche begeben.

Nicola Fabig aus Igling ist häufig mit ihrem Hund im Wald östlich des Dorfs unterwegs. Auch am frühen Sonntagnachmittag. Beim Spaziergang machte sie einen grausigen Fund. Oberhalb der Iglinger Baggerseen entdeckte sie rund 20 tote Tauben. „Ich frage mich, ob das mit rechten Dingen zugeht“, meint die 60-Jährige und wandte sich an unsere Zeitung. Das LT ist der Sache auf den Grund gegangen.

Leonhard Kuhn ist der Jagdpächter in dem Gebiet. Er nennt den Vorfall eine „dumme Sache“. Ein Mitjäger habe die toten Tauben ausgelegt – dummerweise direkt neben dem Feldweg. Dabei hätten die Tiere, die Füchse anlocken sollen, in die Büsche oder das Dickicht gelegt werden sollen. „Das war ein Fehler“, sagt Kuhn. Wenige Stunden nachdem die Tauben dort abgelegt worden waren, sei der „Luderplatz“, so lautet der Fachbegriff in der Jägersprache für die Stelle, an der fleischfressende Tiere angelockt werden sollen, entfernt worden. Die legal erlegten Tauben hätten dort keine drei Stunden gelegen. Nicht nur Nicola Fabig ist wohl darauf gestoßen, sondern auch andere Spaziergänger bemerkten die Kadaver.

Weniger Füchse - mehr Hasen

Wie Leonhard Kuhn sagt, sind in seinem Revier im vergangenen Jahr rund 40 Füchse erlegt worden. Unter anderem würden sie mit toten Tieren angelockt und dann geschossen. Der Bestand sei aber immer noch groß genug. Weil es mittlerweile weniger Füchse gebe, habe sich unter anderem die Zahl der Feldhasen vergrößert – von 15 auf 80 innerhalb eines Jahres.