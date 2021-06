Herrsching: Arbeiter wird von Betonwand eingeklemmt

Auf einer Baustelle in Herrsching wird ein Arbeiter von einer umstürzenden Betonwand eingeklemmt. Wie der Schwerverletzte befreit wird.

Am Dienstagnachmittag hat sich ein 42 Jahre alter Mann bei einem Arbeitsunfall auf einer Baustelle in Herrsching schwer verletzt. Er wurde von einer umstürzenden Betonwand eingeklemmt. Das Fall erinnert an ein tragisches Unglück auf einer Baustelle in Denklingen, bei dem Mitte Oktober 2020 vier Arbeiter ums Leben kamen.

Wie die Polizei meldet, wollte der 42-Jährige aus Mainburg kurz nach 16 Uhr im Rahmen einer Renovierung eines Hauses am Kellerfundament einen Schutzfilm aufbringen. Dafür stand er in einem um das Anwesen herum ausgehobenen Graben. Aus bisher unbekannten Gründen kippte eine Betonwand, die an der Zufahrt zum Nachbaranwesen verlief, um und fiel auf den Bauarbeiter. Der Mann wurde zwischen der Platte und dem Haus eingeklemmt.

Mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen

Die Arbeitskollegen, ein 37-jähriger Emmeringer und ein 38-jähriger Münchner, befreiten den Verletzten mit Hilfe eines kleinen Baggers und verständigten umgehend den Rettungsdienst. Aufgrund der schweren Verletzungen kam der Mainburger für weitere Untersuchungen mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus.

Die Baustelle wurde vorerst auf Anordnung der Staatsanwaltschaft stillgelegt, teilt die Polizei mit. Die Ermittlungen zur Ursache, auch im Hinblick auf möglicherweise nicht eingehaltenen Arbeitsschutzbestimmungen, dauern derzeit an. Die Berufsgenossenschaft sowie das Gewerbeaufsichtsamt sind eingebunden. (lt)

