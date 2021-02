12.02.2021

Hofstetten: Wie 600 Hühner vor dem Schlachter gerettet werden

Plus Michael Keller ist Hühnerbauer in Hofstetten. Wegen der Corona-Krise kann er nicht mehr so viele Eier verkaufen. Statt Tiere zum Schlachter zu bringen, sucht er einen anderen Ausweg.

Von Margit Messelhäuser

Michael Keller ist Landwirt in Hofstetten und hat sich auf den Verkauf von Eiern spezialisiert. Rund 2000 Hühner hat er, doch wegen der Corona-Krise brechen ihm viele Abnehmer der Eier weg. Die Einnahmen werden also weniger, doch die Ausgaben bleiben. Keller bleibt nur eins, er muss die Zahl seiner Hühner reduzieren und das bedeutet: Die Tiere müssen geschlachtet werden. Aber der Landwirt sucht nach einem anderen Ausweg. Und der ist durchaus ungewöhnlich.

Gut 2000 Hühner hält Michael Keller in drei mobilen Legestellen und erst vor Kurzem hat er weitere junge Hühner gekauft. Doch der Lockdown hat Folgen: „Ich verkaufe auch viele Eier an Gaststätten, da diese aber nicht öffnen dürfen, haben sie viel weniger Bedarf“, und das wiederum macht Keller zu schaffen. Knapp 600 Hühner - für die er sonst rund 150 Euro täglich für Futter ausgeben muss, hat er deshalb über die Internetplattform „Hühnerhilfe“ zum Abholen angeboten. „Das Telefon ist bei mir gar nicht mehr stillgestanden“, erzählt er begeistert – und in kurzer Zeit waren bereits alle Hühner vergeben.

Sogar aus Franken kommen Interessenten

Interessant für den Landwirt war auch, wer sich alles Hühner bei ihm geholt hat. „Am Freitag sind welche gekommen, die noch hinter Nürnberg wohnen. Für sich und zwei andere Familien haben sie zwölf Hühner mitgenommen.“ Gleich 70 Stück auf einmal sind in die Nähe von Augsburg gegangen: „Die neuen Besitzer halten dort Therapiestunden vor allem für Kinder ab.“ Und seine Hühner seien durchaus auch „kinderfreundlich“, wie Keller sagt: „Sie sind sehr zutraulich, man kann sie auch streicheln.“ Im Nachhinein tut es ihm fast leid, „dass ich nicht noch 500 abzugeben habe“.

Unter anderem auf seinem Hof hat Michael Keller einen Eierautomaten stehen. Bild: Julian Leitenstorfer

Abgegeben hat er die Tiere übrigens gegen eine freiwillige Spende. „Hätte ich sie zum Schlachter gebracht, hätte ich für jedes Tier gerade mal zehn Cent bekommen“, schildert er die schwierige Situation. „Einschläfern darf man nicht, man muss sie zum Schlachter bringen, und der kann damit den Preis bestimmen.“ In vielen Betrieben, weiß er, werden Legehennen schon nach einer Saison geschlachtet und ersetzt, er behält seine mindestens zwei Jahre. „Das ist doch auch ein Tier und soll auch leben“, so Keller. Durch die Abgabe der Hühner ist nun einer seiner drei mobilen Ställe frei geworden. „Den hat ein Bekannter gemietet und bringt dort nun einen Teil seiner Hühner unter“, so der Hofstetter. Wegen der Vogelgrippe besteht derzeit ja Stallpflicht „und so haben seine Hühner dann mehr Platz“.

Wegen Corona brauchen Gaststätten nicht mehr so viele Eier

Dass er überhaupt seine Hühner hatte abgeben müssen, daran sei die Corona-Krise schuld, sagt der Landwirt, der auf seinem Hof auch noch „vier Kühe, die sind das Hobby vom Großvater, und jede Menge Katzen“ hat. Keller vermarktet seine Eier fast ausschließlich direkt. „700 bis 1000 Eier gingen bislang an die Wirtschaften“, erzählt er – beispielsweise an den Landgasthof Hipp in Hofstetten. „Aber der Markt bricht weg. Wir haben auch schon 5000 Eier zu Nudeln verarbeitet oder Eierlikör hergestellt.“

Die Abholaktion nutzten einige Hühner, um kurz "frische Luft zu schnappen", ehe es zurück in den mobilen Stall ging: Wegen der Geflügelpest müssen die Tiere drinnen bleiben. Bild: Julian Leitenstorfer

Und Keller muss noch mit ganz anderen Schwierigkeiten kämpfen: „Momentan kommt man kaum an Eierkartons ran.“ An die Gaststätten wurden die Eier in Paletten geliefert – jetzt steht er vor dem Problem, wie er seine anderen Abnehmer, unter anderem die Supermärkte in Hofstetten, Issing und Rott, mit seiner Ware beliefern kann. „Die Kartons kommen eigentlich aus Italien, aber das ist ja jetzt dicht.“

Und dann sind da auch noch die Eierautomaten, die er mit seinen Eiern befüllt. Diese stehen bei seinem Hof in Hofstetten (dort gibt es auf Nachfrage auch Eierlikör) sowie in Bad Tölz und bald auch in Finning.

Wenn die Krise vorbei ist, werden neue Hühner angeschafft

Um diese alle zu beliefern, würden seine nun gut 1600 Hennen ausreichen. „Und wenn die Krise vorbei ist, dann kommen wieder neue Hühner dazu“, sagt Michael Keller. Bis dahin hofft er, dass auch die Stallpflicht wieder aufgehoben ist – dann würde sein drittes Hühnermobil auch wieder frei sein für die Neuzugänge.

