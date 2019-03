Horst Seehofer kommt am Sonntagabend nach Denklingen

vor 25 Min.

Hoher Politbesuch am Lechrain: Bundesinnenminister Horst Seehofer kommt nach Denklingen.

Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) spricht am Sonntag, 17. März, in der Mehrzweckhalle in Denklingen über aktuelle Themen. Der ehemalige bayerische Ministerpräsident kommt zum politischen Josefitag der CSU.

Wer dabei sein möchte, sollte zeitig da sein. Einlass ist ab 19 Uhr und Beginn um 19.30 Uhr. Der Veranstalter, der CSU-Ortsverband, bittet darum, auf große Taschen zu verzichten. Außerdem gibt es am Einlass umfangreiche Sicherheitskontrollen. (lt)

