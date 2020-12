vor 33 Min.

In Dießen wird die Klinik im früheren Kloster ausgezeichnet

Plus Der Heimatverein Dießen verleiht die Plakette „Haus des Jahres“ an die Artemed Klinik. Bei der Sanierung des Gebäudes wird großer Wert auf den Denkmalschutz gelegt. Auch der Chefarzt packt mit an.

Von Uschi Nagl

Bereits seit 38 Jahren verleiht der Heimatverein Dießen regelmäßig die Plakette „Haus des Jahres“ an Bauherren, die sich in vorbildlicher Weise um Architektur verdient gemacht haben. Meist handelt es sich dabei um Privathäuser, aber auch ein ganzes Häuserensemble und ein großes Hofgut waren schon dabei, und nun auch ein ehemaliges Kloster.

Viele Dießener kennen die Preisverleihung als gesellschaftlichen Höhepunkt am Ende des Jahres. Im Corona-Jahr 2020 traf man sich in deutlich kleinerer Runde an der frischen Luft im historischen Klostergarten: In diesem Jahr erhielt die Artemed Klinik im ehemaligen Kloster St. Vinzenz die Auszeichnung. Überreicht wurde diese erstmals nicht vom Vorsitzenden, Kunsthistoriker Dr. Thomas Raff, der aus gesundheitlichen Gründen absagen musste. Seine Aufgabe übernahmen Nue Ammann (Schriftführerin) mit Josef Graf (Schatzmeister) und Uschi Radaj (Öffentlichkeitsarbeit).

Ein Ort mit besonderer Bedeutung für Dießen

Die Artemed Gruppe war vertreten durch Chefarzt Professor Dr. Bert te Wildt und Inga Drummer (Klinikleitung). Und natürlich wurde Thomas Raff zitiert, der in seinen 2006 erschienenen „Spaziergängen durch Dießen“ den ehemaligen Klosterbereich als „die geschichtsträchtigste Stelle des Marktes Dießen“ beschreibt. Diese Aussage, so Nue Ammann, verweise auf die besondere Bedeutung des Ortes und auf die Verantwortung für denselben. Insofern sei es mehr als erfreulich, dass dem Denkmalschutz bei Umbau und Sanierung des Klosters zu einer Klinik in so vorbildlicher Weise Rechnung getragen worden sei.

Von August 2016 bis März 2018 wurde der Klosterkomplex nach Angaben des Planers und Architekten Hans Georg Neuner aus München „mit durchweg 30, meistens 60 bis 70, in der Endphase bis 99 Handwerkern pro Tag vor Ort“ seiner neuen Bestimmung zugeführt, wie Ammann zitierte. Der von außen kaum sichtbaren, aber im Inneren grundlegenden Sanierung zu einem modernen Klinikgebäude mit 90 Einzel- und vier Zweibettzimmern sowie 18 Einzel- und Gruppentherapieräumen folgte die Innenausstattung, welche durch das Unternehmen Pilati Interior & Design (München) gestaltet wurde.

Spezielles Farbkonzept wird erbeitet

Besonderes Augenmerk wurde darauf gelegt, die historische Substanz und Gegebenheiten der Klosterräume zu bewahren und mit den Ansprüchen einer Klinik zu kombinieren. Eingängige Farbkonzepte, ausgesuchte Materialien und individuell gestaltete Lösungen sorgen nun dafür, den Gästen ein Wohlfühlerlebnis während ihres Aufenthalts zu ermöglichen.

Die Zimmer sind in verschiedenen Farbtönen gehalten Bild: Pilati Interior & Designe

Eine von vielen großen Aufgaben im Lauf der Sanierung waren unter anderem die 366 Fenster des Klosters – darunter einige aus dem 17. Jahrhundert – die zum Teil aufwendig saniert oder hochwertig erneuert wurden. „Wir freuen uns sehr, dass dieses Kloster so vorbildlich im Sinne des Denkmalschutzes renoviert worden ist und dass wir Ihnen hier und heute die Auszeichnung ,Haus des Jahres 2020’ überreichen dürfen“, betonte Nue Ammann. „Das Kloster ist ein Schmuckstück, ein Geschenk für den ganzen Markt Dießen, für alle Bürger und für alle Besucher, seien es Patienten oder Touristen.“

Der Chefarzt ist von seinem Arbeitsplatz begeistert

Wie Professor te Wildt aus dem Klinikalltag berichtete, habe die Klinik derzeit so viele Patienten wie noch nie. 63 von 94 Behandlungsplätzen seien belegt. Eine 100-prozentige Auslastung sei erst nach der zweiten Ausbaustufe, die den Therapiebereich betreffe, möglich. Er freue sich sehr, dass er die Entstehung der Klinik von Anfang an miterleben durfte. „Wir haben geputzt und Teppiche ausgelegt und es war schön, dass wir das machen durften. Dadurch entstand eine besondere Identifikation mit dem Haus.“ Nach mehr als 800 Jahren fast durchgängig kontemplativer Nutzung des Klostergebäudes höre er von vielen Patienten, wie heilsam dieser Ort erlebt werde, „und es gibt keinen Tag, an dem ich nicht durchs Haus gehe und denke, wow, das ist dein Arbeitsplatz“.

Krankenhausleiterin Inga Drummer betonte, dass nach wie vor enger Kontakt mit den ehemaligen Hausherrinnen, den Vinzentinerinnen in Augsburg, bestehe. Zwei Schwestern kämen regelmäßig zur Seelsorge vorbei und das Mutterhaus sei sehr interessiert am Wohlergehen der Klinik. Auch eine gemeinsame Ausstellung über die Geschichte des Klosters ist geplant.

Die Plakette „Haus des Jahres 2020“ soll in Kürze am Haupteingang der Psychosomatischen Klinik Dießen angebracht werden.

Themen folgen