In Fuchstal ist ein Pflegeheim geplant

Plus Im Südwesten des Landkreises gibt es bislang kein Pflegeheim für Senioren. Warum sich eine Firma aus Deggendorf für Fuchstal entschieden hat und wie der Zeitplan aussieht.

Der südwestliche Landkreis ist bislang ein weißer Fleck, wenn es um Seniorenheime geht, in denen Pflegebedürftige stationär aufgenommen werden können. Das soll sich ändern. Die Gemeinde Fuchstal hat einem Projektentwickler aus Deggendorf grünes Licht für den Bau eines Seniorenheims gegeben. Es soll auf einer Wiese an der Ecke Freybergstraße/Wegäcker auf der gegenüberliegenden Seite der Mittelschule errichtet werden. Das Grundstück befindet sich schon seit langem im Besitz der Gemeinde. Warum Fuchstal ausgesucht wurde und wann das Pflegeheim in Betrieb gehen soll.

„Das Unternehmen ist mit seiner Anfrage vor etwa drei Monaten auf uns zugekommen. Der Gemeinderat ist einstimmig der Meinung, dass ein solches Angebot sinnvoll ist. Nur bei der Frage des Standortes gab es unterschiedliche Ansichten“, sagte Bürgermeister Erwin Karg im Vorfeld der Gemeinderatssitzung dem LT. Die Frage des Standorts ist seit Donnerstagabend beantwortet.

Es sollen 90 Pflegeplätzen entstehen

Das Grundstück befindet sich laut Karg in zentraler Lage und ist rund 6000 Quadratmeter. Entstehen soll eine Einrichtung mit 90 Pflegeplätzen. Diese könnten von Menschen in Anspruch genommen werden, die mindestens Pflegestufe zwei haben. Laut Bürgermeister muss der Flächennutzungsplan geändert und ein Bebauungsplan aufgestellt werden, weswegen mit der Inbetriebnahme wohl in zwei Jahren zu rechnen sei.

Immer wieder Anfragen aus dem Landkreis

Hinter dem Vorhaben steht die Erl Immobiliengruppe. Laut Günther Schmidl, der sich als Projektentwickler um die Maßnahme in Fuchstal kümmert, gehört das Familienunternehmen zu den größten Projektentwicklern in Süddeutschland, was den Bau von Seniorenheimen angeht. Doch wie kommt ein Unternehmen aus Niederbayern auf die Idee in Fuchstal ein Seniorenheim zu bauen? „An uns treten immer wieder Träger heran, auch aus dem Landkreis Landsberg. Wir kümmern uns von der Potenzialanalyse bis zur Fertigstellung der Einrichtung um alles“, sagt Schmidl. „Wir sind in Gesprächen, unterschrieben ist aber noch nichts“, informiert er über den aktuellen Stand des in Fuchstal geplanten Projekts. Einen Träger zu finden, sei aber derzeit ohnehin nicht das große Problem, sondern die Gewinnung von Pflegepersonal.

Die Gemeinde ist „sehr geeignet“

Laut Schmidl untersucht seine Firma bei der Suche die Strukturen 15 Kilometer rund um den möglichen Standort. Im Fall von Fuchstal geht der Blick also auch hinüber ins nahe Ostallgäu. Die Gemeinde sei „sehr geeignet“ für das Vorhaben, ist der Projektentwickler überzeugt. Ermittelt wurde von Erl Immobilien ein Bedarf von 91 Plätzen in der Region rund um Fuchstal. 80 Plätze seien die Untergrenze, um ein Seniorenheim mit vollstationärer Pflege wirtschaftlich betreiben zu können, so Günther Schmidl.

Bislang gibt es nur einen Vorentwurf, der ein dreigeschossiges Gebäude vorsieht. Auch ein kleiner Park und ein Brunnen seien Teil der Überlegungen, so der Projektentwickler. Ob an das Haus auch eine Wäscherei und eine Küche angegliedert sein werden, hänge vom Betreiber ab. Denkbar sei, dass es ein Betreiber werde, der Synergien mit einer anderen Einrichtung nutzt.

Der Bedarf soll steigen

Erwin Karg sieht in dem Seniorenheim eine gute Ergänzung zur bestehenden Infrastruktur. In Fuchstal gibt es laut dem Bürgermeister zwei ambulante Pflegedienste, zwei Angebote zur Tagespflege, eine Kurzzeitpflege und eine Wohngemeinschaft für Senioren mit zehn Plätzen. „Der Bedarf wird in den kommenden Jahren steigen, wie die Zahlen des Landkreises zeigen.“

Pajam Rais Parsi von der Koordinationsstelle Seniorenpolitisches Gesamtkonzept am Landratsamt rechnet wie berichtet damit, dass die Zahl der Pflegebedürftigen im Landkreis von derzeit gut 3000 auf über 4140 im Jahr 2030 steigen werde. Dadurch seien auch 120 zusätzliche Vollzeitstellen im ambulanten Bereich und 300 im stationären Bereich nötig. Da in der Pflege viele Mitarbeiter nur in Teilzeit arbeiten, würden insgesamt wohl bis zu 900 neue Arbeitskräfte benötigt.