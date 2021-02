vor 22 Min.

In Herrsching gibt es kein Trinkwasser

In Herrsching kommt derzeit kein Wasser aus dem Wasserhahn. Ein Wasserrohrbruch legt die Versorgung lahm.

Mindestens noch bis Montag ist die Wasserversorgung in Herrsching unterbrochen. Grund ist ein Wasserrohrbruch in der Rieder Straße.

Von Frauke Vangierdegom

Am Sonntagmorgen um 7:55 Uhr wurde der Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Oberbayern Nord ein Wasserrohrbruch in der Rieder Straße in Herrsching gemeldet.

Bis die Wasserversorgung in ganz Herrsching sowie den Ortsteilen Rausch, Ellwang und Wartaweil wieder gewährleistet werden könne, würden mindestens 24 Stunden vergehen, so die Polizei.

Auf Duschen oder Baden verzichten

Die örtlichen Behörden bitten die Bewohner des betroffenen Gebiets eindringlich auf eine Entnahme von größeren Wassermengen (beispielsweise durch Baden oder Duschen) zu verzichten. So könne der Hochbehälter der zuständigen Wasserbetriebe Herrsching schnellstmöglich wieder aufgefüllt und die Trinkwasserversorgung wieder hergestellt werden.

Als verantwortlicher Ansprechpartner ist die AWA-Ammersee unter der Notfall-Nummer 08152/ 9183 33 zu erreichen.

Lesen Sie dazu auch:





Themen folgen