07:28 Uhr

In der Landsberger Säulenhalle treffen Amazonen auf Wotan und Alberich

Die Stelzer zeigen in einer Ausstellung Ausschnitt aus ihrer 25-jährigen Theatergeschichte. Wer wissen will, wie die eindrucksvollen Kostüme entstanden sind, kann sie sich dort bis 8. September ansehen.

Von Stephanie Millonig

Auf „Haute Couture“, die beeindruckenden schwarz-weißen Kostüme, bei denen der Stoff an sich ein Teil der Inszenierung ist, fällt beim Betreten der Säulenhalle in Landsberg der erste Blick: Die Stelzer zeigen Kostüme und Accessoires aus ihrem 25-jährigen Bestehen.

Da sind die wollüstigen, barbusigen Gestalten aus der Rheingold-Inszenierung von 2008 zu sehen, nebst Wotan mit seinem Horn in eindeutiger Position und dem schmerbäuchigen Alberich. Bunte Zauberwesen und der weiße Salzkönig erinnern an an das Ruethenfestspiel Licca Line (2011) und auch die Vogeltreiber sind hier zu finden, die vor 1994 noch unter der Leitung von Wolfgang Tietze entstanden.

Vorher gab es das Lechwehrtheater

Denn künstlerische Stelzenläufer gibt es in Landsberg schon länger, seit 1983 als Lechwehrtheater und ab 1994 als die Stelzer, woran auch Altoberbürgermeister Franz Xaver Rößle bei der Vernissage erinnerte. „Die Stelzer sind aus dem Landsberger Stadtbild nicht wegzudenken“, sagte Zweite Bürgermeisterin Doris Baumgartl und verwies auf die eindrucksvollen Kostüme in ihrem Rücken. Akrobaten, aber auch Schauspieler und Musiker seien die Darsteller. Und in Landsberg stellten das Pflaster und die Neigung des Hauptplatzes eine besondere Herausforderung dar: „Meine Hochachtung vor dieser technischen Leistung.

Uwe Betram, Dritter Vorsitzende des Verbandes freie darstellende Künste und Leiter des Wasserburger Theaters, das gemeinsam mit den Stelzern gerade Brechts „Arturo Ui“ umgesetzt hat, bekannte ein klein wenig Neid auf die Stelzenkünstler. Denn der Stelzer habe immer seine Bühne dabei, beziehungsweise schaffe es sich diese, durch seine Position. Die Stelzer seien weit über Landsberg hinaus bekannt.

Arbeit mit Geflüchteten in der Türkei

Nebst dem obligatorischen Glas Wein zur Vernissage gab es am Freitagabend aber auch die schöne Gelegenheit mit vielen zu sprechen, die mittelbar oder unmittelbar mit den Produktionen oder Aktivitäten des Stelzentheaters zu tun haben und hatten. Beispielsweise Stephan Reischl, der auch zur Einführung sprach. Reischl war 2014 in der Türkei beim Goetheinstitut beschäftigt.

Dort entstand zuerst ein Camp für Jugendliche aus zwölf Länder, vor allem aus dem osteuropäischen Raum, die gemeinsam Stelzentheater probten und aufführten – „vor über 1000 Leuten an der Galata-Brücke in Istanbul“. Später entwickelte sich unter dem Namen „Cultural Relief“ noch ein Projekt in Flüchtlingslagern, 2018 gab es sogar Workshops in Kabul, Afghanistan. „Teaching the Trainer“ stand auf dem Programm, das heißt dort junge Leute auszubilden, die wiederum ihr Wissen um die Theaterarbeit auf Stelzen weitergeben.

Stelzen als Hilfe bei der Arbeit

In der Ausstellung zeigt ein kurzer Film die Arbeit in einem der Lager für Geflüchtete. In der durch herabhängende Stoffe locker unterteilten Säulenhalle ist auch ein kleiner Raum der Historie des Stelzengehens vorbehalten: Und da zeigt sich, dass Stelzer nicht nur zum Zeitvertreib oder als Kunstform unterwegs waren: Schäfer versuchten auf hölzern verlängerten Beinen den Überblick über ihre Herden zu bekommen und Hopfenpflanzer konnten so an den hohe Rankgerüsten arbeiten.

Wer in der Ausstellung vor den fantasievollen Kostümen steht, fragt sich, wie diese wohl geschaffen wurden. An jedem der Stationen ist abzulesen, um welches Stück es sich handelt und wer für Kostüme und Regie verantwortlich war. Eine von ihnen ist Renate Stoiber, die ehemalige Kostümchefin von Bayreuth. Sie ist für einige der ausgestellten Modelle verantwortlich und hat den Stelzenkünstlern in Workshops das Kostümschneidern gelehrt. „Ich habe sie ganz schön getriezt“, erzählt sie bei der Eröffnung und erklärt später an den Kostümen, welche Materialien und Arbeitsschritte nötig waren.

Beispielsweise bei den Amazonen für die Aufführung „Der rote Faden“ 2017. Deren Panzer entstand aus Metzgerschürzen die auf ein thermoplastes, also bei Wärme verformbares Material, aufgenäht wurden. Und dieser metallische Panzer gaben den Kontrast zu dem Naturmaterial der Baströcke. Stelzerin Monja Schwarz erinnert sich noch an die schwierige Arbeit.

Wie die Stelzer zu teuren Stoffen kamen

Ein Quell von Geschichten ist natürlich auch der künstlerische Leiter Wolfgang Hauck, der erzählt, wie aus der Faszination für die schwarz-weißen Stoffe für die Luxushotelerie in einer Modezeitschrift die Idee für „Haute Coutüue“ entstand. Und sich diese auch umsetzen ließen, da die Produzenten Pierre Frey (Paris) und Élitis (Toulouse) von der Idee angetan waren. Cinzia Fossati entwarf die Kostüme.

Wolfgang Hauck erzähl zu den Accessoires aber auch kleine, sehr persönliche Geschichten: Er zeigt eine der Spitzen für die Stecken der Zeitreisenden (1998 ): „Die hat der verstorbene Wastlwirt gedrechselt.“ Die Stelzer hätten damals ihr Lager in Utting gehabt und immer in Schondorf bei Sebastian Portenlänger gegessen.

Öffnungszeiten: Dienstag bis Feitag 14 bis 19 Uhr, Samstag, 11 bis 19 Uhr und Sonntag, 14 bis 19 Uhr

