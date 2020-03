05.03.2020

In der versteckten Welt der Anne Frank

Der DoReMi Kinderchor und die Ballettschule Hamm bringen „Annes Tagebuch“ auf die Bühne

Auf der Bühne sind Koffer aufgestapelt. Aus ihnen lassen sich Mauern bauen, mit ihnen kann man aber auch seine letzte Reise antreten. Gelb lackierte Holzbretter: Aus ihnen lässt sich ein Haus bauen, aber auch ein Judenstern. Es geht um Anne Frank, das Versteck im Hinterhaus, das Erwachsenwerden im Mikrokosmos und mit der ständigen Angst, entdeckt zu werden.

Der DoReMi Kinderchor der Pauluskirche in Kaufering spielt das Musikdrama „Annes Tagebuch“ unter der Leitung von Silvia Elvers. Regie führt Andreas Walch, der bis 2018 Theaterlehrer am Gymnasium in St. Ottilien war und heute beim Schulwerk Augsburg Referent für Schulentwicklung ist. Mit dabei sind Ballerinas der Ballettschule Hamm sowie ein sechsköpfiges Orchester aus Streichinstrumenten und Klavier. Gespielt wird am 8. und 10. März und 1. Mai, weiterhin wird es eine Schüleraufführung geben. Das LT war bei der Generalprobe.

„Lauter“, „Mehr zum Publikum sprechen“ – klar und deutlich kommt das Feedback von der Regie und den Eltern, die bei den Proben unterstützen. Die Sänger und Schauspieler im Alter zwischen elf und 17 Jahren reagieren sofort, auf der Bühne herrscht Disziplin. Gerade das ist es, was Regisseur Walch so schätzt. „Die Ernsthaftigkeit, Disziplin und Identifikation sind außergewöhnlich.“ Sein Ziel ist es, dass alle Kinder eine Bühnenrolle spielen. Deshalb hat er das Stück, das im Original acht Rollen vorsieht, auf 35 erweitert. Akzente setzt er durch Spiegelungen in die heutige Zeit.

Im Mittelpunkt steht Anne mit ihren Gefühlslagen, die auch heute noch denen von Heranwachsenden entsprechen und sie irritieren. So fragen sich die Mädchen in den kleinen Kabinettszenen, warum sie plötzlich so oft allein sein wollen und wie schwer es ihnen fällt, jemanden anzusprechen. Diese Szenen machen auch „Kitty“, das Tagebuch von Anne Frank, lebendig.

„Seid flexibel. Wenn das Orchester langsamer spielt, dann müsst ihr auch langsamer singen“, gibt Silvia Elvers letzte Anweisungen. Die Kinder sind mucksmäuschenstill und warten auf ihren Einsatz. Wann wird es dunkel, wo stelle ich den Koffer ab, wo gehe ich in welcher Szene von der Bühne ab? Die Kinder sind beim stundenlangen Proben gefordert. Die Mädchenrollen sind ob des Mädchenüberschusses doppelt besetzt.

Der Vorhang schließt, im Zentrum steht nur ein Bücherregal – der geheime Zugang zum Versteck. „Eingesperrt sind wir seit vielen Tagen… es dreh’n sich um uns viele Fragen… wir haben es eng“, singt der Chor, Szenen folgen zum Einzug der Bewohner, zu den quälenden schlaflosen Nächten, dem gemeinsamen Kartoffelschälen, der auftrumpfenden Anne und der pingeligen Frau van Daan, zur zarten Liebe zwischen Anne und Peter und Annes Hoffnung auf Frieden.

Luise Hauber und Sara Beckmann konnten die Hauptrolle als Anne ergattern. Das Textlernen ging so nebenher, sagen die beiden in einer Spielpause, mittlerweile – geprobt wird seit Januar – beherrschen sie auch die Texte der Mitspieler. Das Stück haben sich die Darsteller selbst herausgesucht. „Das Thema darf nicht vergessen werden. Das dürfen nicht nur die Erwachsenen sagen, dafür müssen wir selbst etwas machen“, sagt die zwölfjährige Sara. Saras und Luise Lieblingsszenen sind übrigens die frechen und lustigen – auch die gab es im Versteck, denn Anne war lebenslustig, davon erzählt das Stück viel mehr als von den Schrecken der Naziherrschaft. Die Kinder hätten sich sofort in die Musik, die Anklänge an Komponisten wie Kurt Weill aufweist, und die Ernsthaftigkeit, die hinter dem Stück steckt, verliebt, sagt auch die musikalische Leiterin Silvia Elvers.

Schon 2015, mit der Kinderoper Brundibár, hat Elvers das Thema Nationalsozialismus auf die Bühne gebracht und nun erneut, zum 75. Todestag von Anne Frank. Anne und ihre Schwester Margot starben im Februar/März 1945 im KZ Bergen-Belsen. „Durch die Identifikation mit den Rollen geht das Thema tief bei den Kindern, viel mehr, als im Geschichtsunterricht“, weiß sie.

Elvers gründete den Kinderchor 2013, mittlerweile sind 137 Kinder und Jugendliche im Alter zwischen fünf und 17 Jahren dabei. (küb)

Sonntag, 8. März, 19 Uhr, Dienstag, 10. März, 19.30 Uhr und Freitag, 1. Mai, 19 Uhr im Stadttheater.

