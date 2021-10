Gibt es in Issing bald wieder „echte Moore“?

Plus Die Pläne des Landkreises Landsberg, die Moore bei Vilgertshofen wieder zu vernässen, stoßen nicht nur für Zustimmung. Es geht dabei auch um den Biber.

Bereits im Jahr 2019 hatte der Kreistag beschlossen, dass auf dem Gemeindegebiet Vilgertshofen die Oberen Filze und die Tannerfilze wiedervernässt werden sollen. Bei den Besitzern von Grundstücken in diesem Gebiet stößt dies auf Unmut. Und auch der Biber, der dort für Schäden sorgt, war Thema bei einer Informationsveranstaltung, die sehr gut besucht war.