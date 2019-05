Ist der Dießener Töpfermarkt in Gefahr?

Plus Der Pegel des Ammersees ist hoch und droht weiter zu steigen. Die Unterführung zu den Seeanlagen ist bereits überflutet. Weshalb die Töpfermarkt-Veranstalter dennoch zuversichtlich sind.

Die Absage zum Dießener Töpfermarkt ging bei den Organisatoren am Montagnachmittag ein. Die Feuerwehr Dießen, eine feste Größe im Bereich Verpflegung der Marktbesucher, wird im 19. Jahr der internationalen Veranstaltung nicht mit dabei sein können. Der Grund: Der Pegelstand des Ammersees, wenngleich gegenüber der vergangenen Woche wieder leicht zurückgegangen, ist zu hoch und gefährdet ausgerechnet den Bereich, wo die Feuerwehr ihre Bootshütte hat und den Verkauf von Speisen und Getränken plante. Außerdem rechnet das Wasserwirtschaftsamt mit einem Anstieg des Pegels. Das Organisatorenteam um Marktleiter Wolfgang Lösche ist dennoch guten Mutes – noch. Denn am Mittwoch soll die Lage noch einmal analysiert und dann eine endgültige Entscheidung getroffen werden.

Stand jetzt findet der Töpfermarkt ab Donnerstag statt. In Gedanken versunken stand Dießens Verwaltungschef Karl Heinz Springer am Montag auf der kleinen Rialto-Brücke in den Seeanlagen. Vor ihm das Gerüst eines der großen Marktstände, in dem auch Live-Vorführungen stattfinden sollen. Dessen Füße stehen auf den Treppen zum Mühlbachauslauf in den Ammersee und die stehen im Wasser. „Bisher haben wir noch Luft, die oberen beiden Stufen sind noch im Trockenen.“ Springer gehört zur Koordinationsgruppe, die unter anderem für die Umsetzung des Sicherheitskonzepts auf dem Töpfermarkt zuständig ist. Ein wichtiger Punkt ist dabei auch die Unterführung unter der Bahn hindurch, die schon seit Tagen etwa unter Wasser steht und gesperrt ist.

Es gibt einen Sicherheitsbeauftragten für den Markt

Für den Sicherheitsbeauftragten und Entwickler des Konzepts, Marcel Weckmer, ist das derzeit kein größerer Grund zur Beunruhigung. Er möchte zwar ungern auf diesen Zu- und Abweg von den Seeanlagen verzichten, auf ihn angewiesen sei man aber nicht unbedingt. Die Fluchtwege im Süden über die Wiesen und Wege wie auch im Norden der Seeanlagen seien groß und breit genug. Dennoch gehöre die Unterführung für ihn einfach zur Veranstaltung als Hauptzugang dazu. Solange es technische Maßnahmen gebe, sie offen zu halten, werde er dies auch empfehlen.

Damit spielt Weckmer auf die Möglichkeit an, die Unterführung abzupumpen, die auch Bürgermeister Herbert Kirsch favorisiert. Er verweist dabei auf den Mittwoch als den Tag, an dem verschiedene Lösungen ausprobiert werden, damit die Unterführung als Weg und auch als Fluchtweg eingebunden bleiben kann. Gleichzeitig gibt sich der Bürgermeister ganz dem Prinzip Hoffnung hin, dass der Töpfermarkt auch im 19. Jahr seines Bestehens, die er alle im Amt und im Orga-Team miterlebt hat, stattfinden kann. „Wir haben noch etwas Spielraum“, zeigt er sich optimistisch, wenngleich er um die nassen Wiesen weiß, die nördlich des Ortes ja auch als Parkplätze dienen sollen. Er weiß auch, dass der See nach Auskünften des Wasserwirtschaftsamtes in Weilheim noch zehn bis 15 Zentimeter Luft habe, also Wasser aufnehmen kann.