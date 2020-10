26.10.2020

Jugend musiziert auch in Zeiten von Corona

Der Wettbewerb „Jugend musiziert“ soll auch im nächsten Jahr stattfinden. Start ist am 30. Januar in Landsberg.

Der Regionalentscheid soll am 30. Januar in Landsberg stattfinden – wenn sich nichts ändert

Die Musikstücke sind ausgewählt, Ensembles zusammengestellt, Termine festgelegt. Vorbereitungen der Teilnehmer und Organisatoren laufen auf Hochtouren: „Jugend musiziert“, der Wettbewerb für das instrumentale und vokale Musizieren von Kindern und Jugendlichen unter dem Dach des Deutschen Musikrats, soll im kommenden Jahr erneut über die Bühne gehen – trotz Pandemie und derzeit steigender Infektionszahlen.

In Landsberg, wo seit einigen Jahren der Regionalwettbewerb Landsberg-Schongau stattfindet, wurden bereits viele Gespräche mit Beteiligten geführt, wie Lothar Kirsch, der Leiter der Städtischen Sing- und Musikschule und Vorsitzender des Regionalausschusses, berichtet. „Wir haben ausreichend Räume zur Verfügung gestellt bekommen“, erklärt Kirsch bei einem Arbeitstreffen mit Sabine Clausen, Organisatorin des Regionalwettbewerbs Landsberg-Schongau und Musiklehrerin Birgit Abe, die im nächsten Jahr Kirschs Nachfolgerin wird. Gleichzeitig betont er aber, dass sich wegen der Corona-Krise ja alles noch ändern könne.

Findet der Wettbewerb statt, dann werde sich selbstverständlich an die Hygienevorschriften der jeweiligen Häuser gehalten. Bei den Teilnehmern selbst seien Abstandsregeln einzuhalten. So könne bei den Ensemblewertungen eine gewisse Anzahl an Musikern nicht überschritten werden. Es gelten die Höchstbelegungszahlen der jeweiligen Räume. Die Zuhörerzahlen sind deshalb stark minimiert. „Nach derzeitigem Stand rechnen wir damit“, so Kirsch, „dass neben den zwingend notwendigen Juroren nur Angehörige der Wettbewerbsteilnehmer beim Vorspiel dabei sein können.“ Selbst diese müssten, je nach Raumgröße, mit Einschränkungen rechnen. „Wir wollen den Wettbewerb sicher machen“, betonen Abe, Clausen und Kirsch, „und trotzdem eine gute Atmosphäre für alle Beteiligten schaffen.“

Generell sehen die drei in der Durchführung des Wettbewerbs große Vorteile für den teilnehmenden musikalischen Nachwuchs. So beobachten Birgit Abe (Violine) und Lothar Kirsch (Gitarre) seit vielen Jahren, dass ihre Schüler nach jeder Teilnahme einen Sprung in ihrer Entwicklung und ihrem Können am Instrument gemacht haben.

Der 58. Regionalwettbewerb findet vorbehaltlich kurzfristiger Änderungen wegen der Pandemie, am Samstag, 30. Januar, in Landsberg statt. Erste Frist ist der Anmeldeschluss am 15. November, Anmeldeformulare sind online auf den Seiten von „Jugend musiziert“ abrufbar. Ausgeschrieben sind die Solowertungen Blasinstrumente, Zupfinstrumente, Bass (Pop), Musical, Orgel und Besondere Instrumente. Ensembles werden in den Kategorien Klavier vierhändig, Duo Klavier/Streicher, Duo Kunstlied Gesang/Klavier, Schlagzeugensemble sowie Besondere Ensembles Klassik, Romantik, Spätromantik und Klassische Moderne. Die weiteren derzeit geplanten Termine sind Landeswettbewerb Bayern vom 6. bis 9. März in Kempten und Bundeswettbewerb vom 20. bis 27. Mai in Bremen und Bremerhaven.

Der Wettbewerb „Jugend musiziert“ genießt weltweit einen ausgezeichneten Ruf. Seit 1964 zum ersten Mal zu „Jugend musiziert“ eingeladen worden war, haben beinahe eine Million Kinder und Jugendliche daran teilgenommen, in jedem deutschen Profi-Orchester finden sich „Ehemalige“ und eine große Zahl international renommierter Musikerinnen und Musiker hat bei „Jugend musiziert“ erste Bühnenerfahrung gesammelt. (löbh)

Themen folgen