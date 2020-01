Kabarett beim Neujahrsempfang: OB und Landrat bekommen ihr Fett ab

Plus Das Kavernenduo 2.0 spart beim Neujahrsempfang von Stadt und Landkreis Landsberg nicht an Spott und Kritik. Oberbürgermeister Mathias Neuner und Landrat Thomas Eichinger müssen sich einiges anhören.

Ein Neujahrsempfang von Stadt und Landkreis Landsberg im Zeichen der Veränderung: Statt im Historischen Rathaus wurde in der Aula der Mittelschule gefeiert und statt eines Vortrags blickte das Kavernenduo 2.0 auf die Stadt- und Kreispolitik zurück. Und es gab einiges zu bemängeln an den Entscheidungen zum Lechsteg, zum neuen Wohnviertel am Papierbach oder zum Neubau des Landratsamts am Penzinger Feld.

Für Oberbürgermeister Mathias Neuner, der diesmal Ausrichter der gemeinsamen Veranstaltung war, stehen die Zeichen auf Veränderung: Ganz konkret mit der Kommunalwahl, aber auch im persönlichen Leben, wenn es beispielsweise darum geht, Konsumverhalten zu verändern, oder das Internet Veränderungen bringt.

Mut zur Veränderung

Auch wenn viele Veränderung als Stress erlebten, Mathias Neuner hält es für wichtig, dass Kommunalpolitiker Veränderungen vorantreiben – aber immer im respektvollen Umgang miteinander und mit der Bereitschaft Kompromisse einzugehen. Veränderungen brauchen Mut, wie Neuner in seiner Rede sagte und der Oberbürgermeister hatte den Mut, einen Neujahrsempfang mit „kabarettistischen Auseinandersetzung mit der Politik und dem Geschehen in der Stadt und im Landkreis“ zu wagen.

Politisches Kabarett boten das Kavernenduo 2.0 (Von links) Matthias Bartels, Claudia Steinhoff und Rolf-Jürgen Lang. Bild: Thorsten Jordan

Mit dem Kavernenduo 2.0 – es hat mit Claudia Steinhoff, Rolf-Jürgen Lang, Matthias Bartels und Jan Berg übrigens vier Protagonisten – ging es dann hinein in die örtliche Politik. Mit Spott und Kritik wurde nicht gespart und so manche Formulierung, die als Lied oder Sketch vorgetragen wurde, entlockte dem Besuchern ein kollektives „Ohhhh“. Zum Schluss wurde aber auch herzhaft gelacht, als Lang seiner Kollegin Steinhoff in einem Pseudoenglisch die politische Lage erklärte und regionale Ortsnamen, die auf -ing enden, zum englischen Gerund wurden. Zum Beispiel: Was tut Mathias Neuner in Landsberg? „Herrsching“.

Doch zuvor war fast eine Stunde lang, Lokalpolitik abgehandelt worden: Der CSU-Austritt der Denklingerin Anita Gropp wurde unter anderem thematisiert und die Geschichte mit der endlich verbrauchten Klopapier-Großlieferung, die Fuchstals Bürgermeister Erwin Karg bundesweit Schlagzeilen gebracht hatte. Die Landsberger OB-Kandidaten bekamen ihr Fett weg, Felix Bredschneijder (SPD) beispielsweise wegen seines Facebook-Auftritts „Landsbergliebtdich“ und Moritz Hartmann (Grüne) in Form eines Spottliedes, dass zu große Sehnsucht nach dem Amt ausdrückte.

Mit dem MVV-Beitritt dauert es zu lange

Landrat Thomas Eichinger musste sich anhören, dass schon seine Vorgänger Erwin Filser und Walter Eichner über den MVV-Beitritt „zu gegebener Zeit“ gesprochen hätten und auch die Reaktivierung der Fuchstalbahn Thema gewesen sei. Und natürlich ging es um den Bau eines neuen Gebäudes für das Landratsamt am Penzinger Feld und vor allem den Preis, der mit den Dominikanerinnen ausgehandelt worden sei.

Dass sich Oberbürgermeister Mathias Neuner zu sehr für die Belange des Bauherren einsetzt, das war der Tenor der Beiträge zum Baugebiet „Urbanes Leben am Papierbach“. Der Schremmbau sei anfangs nur stehen geblieben, damit daneben genügend Stockwerke hochgezogen werden könnten, so die Vermutung der Kabarettisten: Sie kommen bei dem Neubau auf neun Stockwerke, sieben oberirdische und zwei Tiefgeschosse, und taufen ihn „Neuner-Block“. Auch in Sachen Kultursaal hegen die Kabarettisten wenig Hoffnung: „Alles was ehret + klein sagt ist alternativlos.“ Und sollte Mathias Neuner die Wahl nicht gewinnen, „da wird er Chef gar bei ehrt+klein“.

Thematisiert wurde auch, dass der Landrat und der Oberbürgermeister nicht immer der gleichen Meinung sind. Das Kavernenduo rät Eichinger beim Neubau am Penzinger Feld, sein „Schloss“ doch nicht im Reich eines anderen Königs zu bauen.

Landrat und Oberbürgermeisters nahmen es sportlich und zeigten sich nach dem Kabarett gemeinsam auf der Bühne. Thomas Eichinger merkte an, dass der Landkreis in Sachen Penzinger Feld gut verhandelt habe und sich nicht den Weiler Grünsink als günstigen Standort aussuchen müsse, wie vorgeschlagen.

Für beschwingten Sound sorgte beim Neujahrsempfang von Stadt und Landkreis die Band "Hot Club De M Belleville". Bild: Thorsten Jordan

Beschwingt vom Gypsy-Swing der Band „Hot Club de M Belleville“ ging es dann hinaus zu Häppchen, Getränken und angeregten Gesprächen.