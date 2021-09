So läuft es sich auf dem Löwenmarsch

Plus Für das Projekt „Learning Lions“ in Kenia wandern Hunderte Menschen von Kaltenberg nach Hohenschwangau. Auch Ritter nehmen den Löwenmarsch auf sich. Teilnehmer erzählen, wie es ihnen ergangen ist.

Auf den Rängen der einen Seite der Kaltenberger Arena haben sich rund 500 Menschen in Wanderkleidung versammelt. Sie blicken auf das große Tor auf der anderen Seite, das sich gerade geöffnet hat. Eine Blaskapelle spielt, die Schwarzen Ritter stehen Spalier, und ein Team nach dem anderen tritt den Löwenmarsch an – 100 Kilometer zu Fuß von Kaltenberg nach Hohenschwangau. Das LT hat mit einigen von ihnen gesprochen – vor und nach dem langen Marsch.