Auf dem Kauferinger Volksfest gibt es eine Weltneuheit

Plus Das Volksfest in Kaufering startet. Was Gäste und Schausteller sagen. Ein Fahrgeschäft präsentiert dieses Jahr erstmals eine Technologie, die der Inhaber erfunden hat.

Von Daniel Weber

Die Freude darüber, dass mal wieder ein Volksfest stattfindet, ist den Gästen in Kaufering anzumerken. Die Veranstaltung findet dieses Jahr in deutlich größerem Rahmen statt als noch 2020, wenngleich vieles noch immer nicht so ablaufen kann wie früher. Das LT hat sich umgehört, wie das „Volksfest to go“ bei Besucherinnen und Besuchern ankommt und auch von einer Weltneuheit erfahren, die eines der Fahrgeschäfte präsentiert.

