Kaufering: Das Personalkarussell dreht sich weiter

Plus Anfang 2019 hat der neue Leiter der Kommunalwerke in Kaufering seine Arbeit aufgenommen. Jetzt ist er schon wieder weg. Damit verabschiedet sich die nächste Führungskraft.

In der Marktgemeinde Kaufering gibt es eine dritte Spitzenfunktion, die neu besetzt werden muss, wie das LT jetzt erfahren hat. Nach Bürgermeisterin und Geschäftsstellenleiter ist eine weitere Führungskraft bereits weg.

Der bisherige Leiter der Kommunalwerke und die Gemeinde haben sich Ende Juni getrennt. Dabei hatte er die Aufgabe erst zum Jahresbeginn übernommen. „Ich kann die Informationen des LT bezüglich des Werkleiters bestätigen, aus Datenschutzgründen aber nichts weiter dazu sagen“, informierte Gabriele Triebel, Zweite Bürgermeisterin der Marktgemeinde. Dass Bürgermeisterin Bärbel Wagener-Bühler und der Geschäftsstellenleiter Rainer Biedermann Ende August ausscheiden werden, ist seit Wochen bekannt.

Nach nicht einmal einem halben Jahr geht die Suche von vorne los

Pikant bei der Personalie: Kaufering hatte mehr als ein Jahr gesucht, bevor die Kommune einen neuen Werksleiter fand, der jetzt jedoch schon wieder weg ist. Die Position gibt es seit 2014. Da gab der damalige Bürgermeister Erich Püttner die Aufgabe an einen Ingenieur ab. Der erste Werksleiter blieb allerdings nicht lange. Er schied im Juni 2017 wieder aus und arbeitet aktuell für die Stadtwerke Ulm. Kommissarisch hat der Technische Leiter des Bauamtes, Andreas Giampa, die Aufgabe übernommen. „Er ist für den Tiefbau zuständig und hat dadurch in seiner Arbeit auch Berührungspunkte mit den Themen Wasser und Abwasser“, begründet Triebel die Wahl. Dadurch sei sichergestellt, dass das laufende Geschäft funktioniere, so die Grünen-Politikerin. Dabei gehe es auch um das Thema Ausschreibungen von Aufträgen.

Ganz einfach wird es wohl nicht, einen Nachfolger zu finden, räumt die Zweite Bürgermeisterin ein, „Das komplexe Thema Nahwärme spielt bei uns eine sehr große Rolle. Wir brauchen jemanden, der sich damit auskennt und auch Ahnung in den Bereichen Wasser und Abwasser hat.“ Kaufering wird seit 2008 mit Nahwärme aus einem Biomasseheizkraftwerks versorgt. Zudem gibt es Fotovoltaikanlagen und Ende 2013 kam ein Blockheizkraftwerk hinzu. Sorge bereitet den Verantwortlichen vor allem die defizitäre Biomasseanlage.

Hängt der Haussegen im Rathaus massiv schief?

Ende vergangenen Jahres sagte die ausscheidende Bürgermeisterin Bärbel Wagener-Bühler unserer Zeitung, dass es die Aufgabe des neuen Werkleiters sei, eine „Zustands- und Prozessanalyse für das Biomasseheizkraftwerk zu erarbeiten“. Dafür werde ihm ein Beratungsunternehmen zur Seite stehen, das über große Erfahrung in der Betreuung und Restrukturierung von Kraftwerksanlagen des gleichen Bautyps verfüge, sagte sie im Dezember. Ziel sei es, das Kraftwerk aus den roten Zahlen zu führen.

Die Ausschreibung der vakanten Stelle werde zeitnah vorgenommen, kündigt Gabriele Triebel nun an. Und wenn sich wieder längerfristig kein geeigneter Bewerber findet? „Wir sind in Kontakt mit dem Kommunalen Prüfungsverband und der Rechtsaufsicht, weil wir verpflichtet sind, einen eigenen Leiter für das Werk zu beschäftigen. Das dürfen die Bürgermeisterin oder ein Mitarbeiter aus der Verwaltung nicht nebenher mitmachen.“

Bis Anfang 2020 soll die Stelle spätestens besetzt sein

Die Kommune beginne nun mit der Suche nach einem neuen Werkleiter und hoffe, schnell einen geeigneten Nachfolger zu finden. In den Sommerferien werde aber wohl nicht viel passieren, räumt Triebel ein. Zudem sei die Frage, welche Kündigungsfrist der Nachfolger habe. „Ich hoffe, dass wir das Thema spätestens zum 1. Januar 2020 in trockenen Tüchern haben.“

Bei der Nominierungsversammlung der SPD, bei der Thomas Salzberger zum Bürgermeisterkandidaten gekürt wurde, kam das Thema Personalpolitik der Marktgemeinde vor einigen Tagen auch auf den Tisch. Sascha Kenzler, der Fraktionssprecher der UBV, sagte, dass der Krankenstand in der Verwaltung nie höher gewesen sei als zurzeit (LT berichtete). Zweite Bürgermeisterin Gabriele Triebel sagt auf Nachfrage, dass dies auch der Fall sei und es „wie in jedem Unternehmen“ einzelne, unzufriedene Mitarbeiter gebe.

Immerhin bei einer der drei offenen Führungspositionen in der Marktgemeinde ist klar, dass sie relativ schnell nachbesetzt werden kann: Am 6. Oktober finden die vorgezogenen Neuwahlen fürs Bürgermeisteramt statt. Mit Thomas Salzberger (SPD) und Dr. Patrick Heißler (Grüne) gibt es bereits zwei Bewerber, die diese Aufgabe in Kaufering übernehmen wollen.