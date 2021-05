Kaufering

In Kaufering fehlen Betreuungsplätze für Kinder

Der Kindergarten Don Bosco in Kaufering wurde vergangenes Jahr saniert und erweitert. Um den Bedarf an Betreuungsplätzen im Markt zu decken, reicht das nicht.

Plus Auf der Warteliste für einen Betreuungsplatz in der Krippe oder dem Kindergarten stehen in Kaufering 60 Kinder. Wie der Markt das Problem lösen will.

Von Christian Mühlhause

Die Zahl der Geburten im Landkreis Landsberg steigt seit einigen Jahren. Das bedeutet aber auch, dass sich die Zahl der Eltern erhöht, die einen Krippen- oder Kindergartenplatz benötigen. Der Markt Kaufering wird heuer die Nachfrage mit den vorhandenen Kapazitäten allerdings nicht bedienen können. Deswegen hat die Verwaltung auf die Schnelle ein Konzept ausgearbeitet, über das nun im Marktgemeinderat diskutiert wurde.

