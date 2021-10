Wie soll die Grünanlage am Kauferinger Bahnhof aussehen?

Plus Der Bahnhof Kaufering bekommt einen barrierefreien Zugang. Bei einem Ortstermin wird diskutiert, wo der realisiert werden soll. Welche Vor- und Nachteile die Varianten haben.

Derzeit ist die Grünfläche auf der Nordseite des Kauferinger Bahnhofs wenig ansehnlich. Immerhin wurde für einen Ortstermin von Verwaltung und Gemeinderäten schon mal einiges an Gestrüpp entfernt und der Weg abgesteckt, um zu verdeutlichen, wo der künftige barrierefreie Zugang zum Bahnhof verlaufen soll. Ob der Zugang allerdings durch die Grünfläche gebaut werden sollte, dazu gehen die Meinungen unter den Ratsmitgliedern auseinander. Deswegen fand nun ein Ortstermin statt, an dem auch Vertreter des Seniorenbeirats des Markts, die Behindertenbeauftragte des Landkreises und ein Vertreter des ADFC für die Radfahrer teilnahmen.