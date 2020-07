vor 47 Min.

Klinikum Landsberg: Parken wird jetzt überwacht

Auf dem Parkplatz des Landsberger Klinikums darf ab Samstag nur noch drei Stunden geparkt werden. Was Besucher wissen müssen.

Am Samstag, 1. August, startet die Parkraumüberwachung auf dem Parkplatz des Landsberger Klinikums. Dadurch soll die Parksituation am Klinikum für Patienten, Besucher und Mitarbeiter besser werden. Das Parken auf dem Klinikum-Parkplatz bleibt weiterhin kostenfrei, allerdings wird die Parkzeit für Besucher auf drei Stunden begrenzt. Nachgewiesen wird das künftig durch das Einlegen einer Parkscheibe im Auto.

Warum wird diese Park-Neuregelung nötig? Ein Teil der etwa 420 Stellplätze umfassenden Parkfläche war bislang an die Stadt verpachtet und wurde als P+R-Parkplatz genutzt, teilt das Klinikum mit. Dies führte jedoch zu Problemen, da Patienten, Besucher und Mitarbeiter des Klinikums oft keine freien Parkplätze mehr fanden. So seien immer häufiger Fahrzeuge in sicherheitsrelevanten Bereichen auf dem Klinikgelände wie Feuerwehrzufahrten oder Rettungswegen abgestellt worden. Deshalb wurden die Verträge mit der Stadt gekündigt, sodass die gesamte Fläche künftig nur noch dem Klinikum zur Verfügung steht.

Ab 16. August kostet es was

Die Überwachung der Parkscheibenregelung sowie der Parkberechtigungen führt das Unternehmen fair parken mit Sitz in Düsseldorf durch. Das Konzept setzt auf die schrittweise Einführung der Parkraumbewachung. Das bedeutet: Die Parkraumüberwachung startet am Samstag mit einer zweiwöchigen Einführungsphase , in der die Parkenden auf die neue Regelung und die Auslage der Parkausweise beziehungsweise Parkscheibe hingewiesen werden. Ab dem 16. August wird dann bei Nicht-Beachtung der Parkregeln eine Vertragsstrafe in Höhe von 9,90 Euro fällig. Nach weiteren zwei Wochen erfolge ab dem 1. September eine Vertragsstrafe in Höhe von 24,90 Euro.

Den Mitarbeitern des Klinikums werden kostenfrei Ausweise zur Verfügung gestellt, die zum Parken auf der allgemeinen Parkfläche berechtigen. Stationäre Patienten erhalten bei ihrer Aufnahme ebenfalls einen Parkausweis mit einer eingeschränkten Gültigkeitsdauer. Auf der Parkfläche des chirurgischen Medizinischen Versorgungszentrums (MVZ) können die ambulanten Patienten des Versorgungszentrums mit Parkscheibe parken. Am Haupteingang befinden sich wie gewohnt Stellplätze, die für Behinderte ausgewiesen sind sowie ein „Storchenparkplatz“. Zusätzlich stehen dort Stellplätze für Notärzte zur Verfügung. (lt)

