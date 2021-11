3G in Bus und Bahn: Einfach an die Regeln halten

Plus Wer soll die Einhaltung von 3G in Bus und Bahn im Kreis Landsberg eigentlich kontrollieren. Nicht möglich, sagt LT-Redakteur Thomas Wunder.

Wir haben uns ja eigentlich schon daran gewöhnt, dass Bundes- oder Landesregierung seit Beginn der Corona-Pandemie schnelle Entscheidungen treffen, die in der Wirklichkeit nur schwer oder einfach gar nicht umsetzbar sind. Das betrifft in erster Linie die Kontrollen der mitunter strengen Corona-Auflagen. Beispiel Kontaktbeschränkung im privaten Bereich. Wer soll das bitteschön überprüfen? Da ist natürlich Eigenverantwortung gefragt.