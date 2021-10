Derivataffäre: Die Vorgehensweise überdenken

Plus Das Verfahren gegen Landsbergs Ex-Kämmerer wegen Untreue ist eingestellt. Wie reagiert die Stadt darauf, fragt LT-Redakteur Thomas Wunder.

Joachim Feller, der Anwalt von Manfred Schilcher, spricht von einer „moralischen Wiedergutmachung“, die der ehemalige Kämmerer der Stadt Landsberg jetzt erfahren sollte. Tatsächlich hat Schilcher seit Bekanntwerden der Derivataffäre im Dezember 2011 viel durchmachen müssen. Er bekam unter anderem Redeverbot, seine Pension wurde gekürzt und die Stadt verklagte ihn auf Schadenersatz. Den Mitarbeitern der Bank, die den Kämmerer offenbar falsch beraten haben, wurde im Prozess vor dem Landgericht in Augsburg lediglich eine Art Mittäterschaft unterstellt. Am Ende richteten sich alle Blicke auf Schilcher.