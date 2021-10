Grundschulen in Landsberg: Der Blick in die Glaskugel

Plus Die Zahlen der Grundschüler in Landsberg werden bis 2030 deutlich steigen. Darauf sollte die Stadt bereits jetzt reagieren, sagt LT-Redakteur Thomas Wunder.

Es ist so ein bisschen wie der Blick in die Glaskugel. Wie entwickeln sich die Bevölkerungszahlen und wie die Schülerzahlen? Auch Experten können sich mit ihren Prognosen irren, das zeigt sich jetzt bei der Diskussion um den Schulentwicklungsplan in Landsberg. Dennoch. Wenn am Papierbach, in der Staufenstraße, am Wiesenring, am Reischer Talweg, später in der Pfettenstraße und vielleicht in der Birkenstraße neue Baugebiete entstehen, dann wird es auch deutlich mehr Grundschüler in der Stadt geben. Für die müssen Klassenräume und eventuell Sportstätten gebaut werden. Das sollte eigentlich klar sein.

