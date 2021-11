Landsberger Stadtrat: Wie unabhängig ist die UBV?

Plus Wenn ein Stadtrat die eigene Fraktion verlässt, dann hat es meist intern vorher schon ziemlich Ärger gegeben. Doch die Mitglieder dieser Gruppierung tragen das meist im Verborgenen aus. Ein Kommentar von Alexandra Lutzenberger.

Für was steht eigentlich die UBV Landsberg? Doch eigentlich für unabhängige Bürger für Landsberg, und so könnte man meinen, dass dort auch alle Individualisten im Stadtrat eine Heimat gefunden hätten. Der verstorbene frühere Stadtrat Medardus Wallner hatte es für eine Weile und er war der Inbegriff in Sachen Eigenständigkeit, kombiniert mit ein bisserl Eigensinn und viel Kreativität. Eines seiner wichtigsten Anliegen: Den Einzelhandel und die Wirtschaft in Landsberg lebendig gestalten und in oft schwierigen Zeiten am Leben erhalten. Franz Daschner war da mit ihm oft einer Meinung und er ist dafür bekannt, dass er sich die Meinung vieler Bürger anhört, präsent ist und auch zu unbequemen Entscheidungen steht.

