Lange Schlangen vor Teststationen: Das nächste Politikversagen

Plus Großes Test-Chaos auch in Landsberg. Man soll sich testen lassen, aber wo? Die Politik ist sehenden Auges in die vierte Corona-Welle gestolpert, schreibt unser Autor. Ein Kommentar.

Wer gehofft hatte, heuer wird der Winter besser als im vergangenen Jahr, der dürfte ziemlich frustriert sein. Es ist Zeit, Tacheles zu reden: Haben diejenigen, die in diesem Land, in diesem Freistaat die politische Verantwortung tragen, überhaupt einen Plan? Daran könnte man zweifeln angesichts des bayernweiten Test-Chaos.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen