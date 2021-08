NS-Erinnerungsarbeit: Immer gleich, immer wichtig

Plus Die Auseinandersetzung mit der NS-Vergangenheit in Landsberg kommt machnen überflüssig vor. Sie ist aber auch heute noch wichtig, vielleicht sogar wichtiger als früher.

Es ist kein neues Thema, das in Landsberg mit der Diskussion um Karl Schrem hochkocht: Die abscheulichen Verbrechen des Nationalsozialismus sind hierzulande, in unmittelbarer Nähe des Konzentrationslagerkomplexes Kaufering, hinreichend bekannt. Aber sind sie das wirklich?