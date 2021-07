Tödlicher Streit: Der Familie jetzt helfen

Plus Nach der Gewalttat in Obermeitingen herrscht Fassungslosigkeit. Der Ort wird jetzt zusammenhalten, sagt LT-Redakteur Thomas Wunder.

Schon wieder erschüttert eine Gewalttat mit tödlichem Ausgang den Landkreis Landsberg. Es ist fast auf den Tag genau zwei Monate her, dass nach einer Attacke vor einem Wohnblock im Landsberger Römerhang ein junger Mann seinen Verletzungen erlegen ist. Jetzt endete ein Streit zwischen einem Vater und seinem Sohn in Obermeitingen tödlich. Die Tat hinterlässt einen erst mal fassungslos.