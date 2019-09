Kunst, Kultur, offenes Landratsamt und Co.: Ein tolles Wochenende

Was für ein Wochenende! Der Spätsommer kam noch einmal mit aller Macht zurück und ein proppenvoller Veranstaltungskalender bescherte vielen von uns die Qual der Wahl: Wohin gehen wir? Was wollen wir unternehmen?

Die jüngere Generation konnte sich das ganze Wochenende über beim Bezirksmusikfest mit Landjugendfest in Reichling austoben. Am Samstag lockte zunächst der Abschluss des Orgelsommers in die Stadtpfarrkirche. Wer sich über Elektromobilität informieren wollte, konnte das bei der eRuda auf der Waitzinger Wiese tun. Premiere feierte der Tag der offenen Tür des Landratsamtes. Die Kreisbehörde überraschte viele Besucher und präsentierte sich mit einem großen Programm im Haupthaus und in den Außenstellen bürgernah und freundlich. Jedenfalls bekamen die Behördenmitarbeiter im Internet viel Zuspruch.





73 Bilder Die Landsberger Kunstnacht in Bildern Bild: Julian Leitenstorfert





Höhepunkt – zumindest am Samstag – war die Lange Kunstnacht. Bei ihrer 19. Auflage sah man an diesem lauen Sommerabend viele gut gelaunte Besucher in der Innenstadt, die sich treiben ließen. Manche von ihnen kamen ganz unkompliziert erstmals mit dem Feld Kunst und Kultur in Berührung. Nicht nur für die hiesige, außerordentlich vielseitige Kunst- und Kulturszene war die zehnte Verleihung des Ellinor Holland Kunstpreises etwas ganz Besonderes. Seit dem Jahr 2010 vergibt das Landsberger Tagblatt den Ellinor Holland Kunstpreis. Er ist nicht nur eine Hommage an die verstorbene Verlegerin der Augsburger Allgemeinen, sondern ehrt auch diejenigen, die das kulturelle Leben in Stadt und Landkreis so reichhaltig machen.

Mehr noch: Dieser mit 2000 Euro dotierte Preis ist auch Ansporn für Organisatoren, kreative Köpfe und Künstler aus verschiedenen Metiers, nicht müde zu werden, Neues und Mutiges zu probieren. Und die Kunstpreisgala ist das perfekte Spiegelbild dessen, was sie können.

