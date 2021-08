Eurofighter kommen aufs Lechfeld

Das Neuburger Luftwaffengeschwader verlegt Eurofighter aufs Lechfeld. Was der Grund dafür ist und wie lange die Soldaten und Soldatinnen bleiben.

Das Taktische Luftwaffengeschwader 74 aus Neuburg verlegt den Flugbetrieb auf das Lechfeld. Grund dafür sind Sanierungsarbeiten an der Start- und Landebahn auf dem Neuburger Fliegerhorst.

Am Mittwochvormittag, 1. September, sollen die ersten Eurofighter auf dem NATO Flugplatz Lechfeld landen. „Die Verlegung erfolgt im Rahmen des üblichen Flugbetriebs in den Vormittags – und Nachmittagsstunden“, so Oberst Gordon Schnitger, Kommodore des Neuburger Geschwaders. „Das bedeutet, dass die Maschinen in Neuburg zu ihren Übungen im süddeutschen Luftraum starten und diese auf dem Lechfeld beenden“.Bis Donnerstagabend sollen die 14 zu verlegenden Kampfflugzeuge in ihren Sheltern geparkt sein, heißt es in einer Pressemitteilung.

Ab Montag, 6. September, starten und landen die Eurofighter auf dem Lechfeld

Der Routine-Übungsflugbetrieb beginnt demnach am Montag, 6. September. Nicht geflogen werde in der Mittagszeit zwischen 12.30 und 14 Uhr sowie an den Wochenenden, informiert die Bundeswehr. Ebenso sei ein Nachtflugbetrieb nicht vorgesehen. Ausnahmen könnten sich dadurch ergeben, dass die Neuburger Eurofighter auch die Sicherung des Deutschen Luftraumes als Alarmrotte vom Lechfeld aus übernehmen.

Für die meisten der rund 300 Soldaten, Soldaten und Soldatinnen sowie Zivilbeschäftigten ist der bereits laufende Umzug auf das Lechfeld nichts grundsätzlich Neues. Bereits im Jahr 2015 nutzten die Neuburger für fast zwei Jahre den offiziellen, von der Neuburger Flugplatzstaffel betriebenen Ausweichflugplatz. Der letzte auf dem Lechfeld beheimatete, fliegende Verband war das (Tornado-) Jagdbombergeschwader 32, das im Jahr 2013 aufgelöst wurde.

Auch Wartung und Technik ziehen mit um

"Zwar wurde die 2,4 Kilometer lange Landebahn seitdem immer wieder von Zivilfliegern und Bundeswehr-Maschinen angeflogen, aber die komplette Verlegung mit Wartung und Technik ist trotzdem für alle Beteiligten eine Herausforderung. Lange Zeit leerstehende Hallen, Shelter und Büros müssen reaktiviert und die Verkabelung mit dem hochkomplexen Waffensystem Eurofighter auf Stand gebracht werden", heißt es in der Mitteilung. Die Rückverlegung aller bayerischen Eurofighter nach Neuburg soll spätestens am Mittwoch, 23. September, abgeschlossen sein.

Lesen Sie dazu auch

Bei Fragen oder Beschwerden kann man sich an das Bürgertelefon des Luftfahrtamtes der Bundeswehr unter der kostenlosen Rufnummer 0800/8620730 oder per Email an fliz@bundeswehr.org wenden.