Corona: Inzidenz im Kreis Landsberg stabil - Lockerungen am Montag

Im Vergleich zum Samstag ist der Corona-Inzidenzwert im Kreis Landsberg leicht gestiegen. Ab Montag gelten neue Regeln.

Die Corona-Lage im Kreis Landsberg bleibt stabil. Wie aus den Zahlen des Robert-Koch-Instituts (RKI) hervorgeht, liegt der Sieben-Tage-Inzidenzwert (Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner gerechnet) am Sonntag bei 21,6. Damit ist im Vergleich zum Vortag (20,8) ein minimaler Anstieg zu verzeichnen.

Bereits am Samstag wurde im Landkreis Landsberg den fünften Tag in Folge der Schwellen-Inzidenzwert von 35 unterschritten. Das Landratsamt informierte deswegen über weitere Lockerungen, die ab Montag in Kraft treten. Der gemeinsame Aufenthalt von Personen im öffentlichen Raum, in privat genutzten Räumen und auf privat genutzten Grundstücken ist gestattet mit den Angehörigen des eigenen Hausstands, sowie zusätzlich den Angehörigen zweier weiterer Hausstände, solange dabei eine Gesamtzahl von insgesamt zehn Personen nicht überschritten wird. Kinder unter 14 Jahren werden nicht mitgezählt.

Vier weitere Corona-Fälle im Kreis Landsberg

Ehegatten, Lebenspartner und Partner einer nichtehelichen Lebensgemeinschaft gelten jeweils als ein Hausstand, auch wenn sie keinen gemeinsamen Wohnsitz haben. Bei privaten Zusammenkünften und ähnlichen sozialen Kontakten bei denen sowohl geimpfte oder genesene als auch sonstige Personen teilnehmen, bleiben geimpfte und genesene Personen bei der Ermittlung der Zahl der Teilnehmer unberücksichtigt, heißt es vom Landratsamt weiter.

Das RKI meldet am Sonntagmorgen vier weitere Corona-Fälle im Landkreis Landsberg. Seit Beginn der Pandemie wurden demnach insgesamt 4060 Menschen positiv auf das Virus getestet. 69 Personen starben bisher im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung - erst am Samstag war ein weiterer Todesfall hinzugekommen.

Derzeit befinden sich laut Landratsamt 52 positiv getestete Landkreisbürger in Quarantäne (Vortag: 67), weitere 76 müssen als enge Kontakte in Isolation bleiben (Vortag: 90).

