Landkreis Landsberg

vor 33 Min.

Der Krisendienst kommt im Kreis Landsberg nun auch nach Hause

Plus Der telefonische Krisendienst wird um einen aufsuchenden erweitert und ist nun täglich rund um die Uhr im Einsatz. 800 Kräfte stehen im Notfall zur Verfügung.

Von Dagmar Kübler

Als erster Bezirk in Bayern und einmalig in den Flächenstaaten Deutschlands hat der psychiatrische Krisendienst in Oberbayern jetzt mobile Einsatzteams rund um die Uhr in Rufbereitschaft. Über ein neues Krisentelefon mit der kostenfreien Nummer 0800/655 3000 können Menschen in akuten psychischen Notlagen – oder deren Angehörige – qualifizierte Hilfe erhalten. Reicht ein Telefongespräch nicht aus, kommt das zweiköpfige Krisenteam nach Hause – auch nachts, an Wochenenden oder an Feiertagen.

