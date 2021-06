Landkreis Landsberg

vor 35 Min.

Digitaler Impfpass legt im Kreis Landsberg Stotterstart hin

Bislang werden in der Lech-Apotheke in Landsberg die Daten für den digitalen Impfpass noch analog aufgenommen. Das Foto zeigt Apothekerin Diana Winterholler und Stefan Hiller.

Plus Geimpfte können sich in Apotheken einen digitalen Impfpass ausstellen lassen. Zu Beginn gibt es einige Probleme, manche können noch gar nichts beantragen. Neues gibt es zum Impffortschritt im Kreis Landsberg.

Seit einer Woche können sich Geimpfte in den Apotheken einen digitalen Impfpass ausstellen lassen – zumindest in der Theorie. In der Praxis klappt das noch immer nicht überall, wie unsere Redaktion herausgefunden hat. Eine Personengruppe hat es besonders schwer: Sie rutscht momentan noch durch das Raster und zählt für die Belange des digitalen Impfpasses als nicht ausreichend geimpft, obwohl sie bereits gegen das Virus immun ist. Neue Zahlen gibt es unterdessen vom Landratsamt zum Impffortschritt im Landkreis Landsberg.

