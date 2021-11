Lieferverzögerungen: Kreis Landsberg muss Sonderimpftag absagen

Der Landkreis muss den für Samstag geplanten Sonderimpftag im Landratsamt absagen. Offenbar gibt es Probleme mit den Impfstofflieferungen.

Der für Samstag, 13. November 2021, geplante und angekündigte Sonderimpftag im Landratsamt Landsberg muss abgesagt werden. Das gibt die Behörde in einer Pressemitteilung bekannt. Das Landratsamt begründet die Absage damit, dass es zumindest in dieser Woche zu Lieferverzögerungen bei den Impfstoffen gekommen ist und damit der Impfstoff am Samstag nicht in ausreichender Menge zur Verfügung steht.

Eine Verbesserung bis zum Wochenende ist laut der Pressemitteilung derzeit nicht in Sicht. Mit dem aktuellen Bestand an Impfstoffen kann das Impfzentrum in Penzing gerade einmal die bereits vergebenen Impftermine bis zum Freitag durchführen.

Auch eine Entscheidung der Stiko spielt eine Rolle

Darüber hinaus spielt auch eine Rolle, dass die ständige Impfkommission (Stiko) in der neuesten Verlautbarung bekannt gegeben hat, dass der mRNA-Impfstoff von Moderna nicht mehr an Personen unter 30 Jahren verimpft werden darf. Diese Neuerung wird dem Landratsamt zufolge nun in entsprechende Systeme eingearbeitet. (lt)

Lesen Sie dazu auch