Neuer weiß-blauer Zug sorgt schon jetzt für Ärger

Plus Der Einsatz der neuen elektrischen Go-Ahead-Züge, die ab 12. Dezember zwischen München und Lindau unterwegs sein werden, sorgt schon jetzt für Ärger bei Pendlern.

Zum Fahrplanwechsel am 12. Dezember nimmt das Bahnunternehmen Go-Ahead mit elektrischen Triebzügen in den bayerischen Landesfarben seinen Betrieb auf der Strecke von München über Geltendorf und Kaufering nach Lindau auf. Der aktuelle Fahrplan für alle Züge ist seit Mittwoch, 13. Oktober, im Internet abrufbar. Und der sorgt schon jetzt für Ärger bei Pendlern.