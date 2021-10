Landkreis Landsberg

13:43 Uhr

Verschärfte Corona-Regeln im Kauferinger Lechtalbad

Wer schwimmen möchte oder in die Sauna will, der muss im Kauferinger Lechtalbad bald mehr in Sachen Corona-Regeln beachten. Das Landratsamt Landsberg ordnet die 3G+-Regel an.

