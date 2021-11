Was es beim Tag des Schreiner im Landkreis Landsberg zu sehen gibt

Plus Beim Tag des Schreiners präsentierten sich im Landkreis Landsberg drei Betriebe. Was momentan die Trendhölzer sind.

Am Tag des Schreiners stellten drei Betriebe aus dem Landkreis Landsberg die ganze Vielfalt ihres Handwerks vor. Coronabedingt fielen sowohl das Programm als auch die Besucherzahlen etwas kleiner aus. Viele Besucher hatten aber schon konkrete Ideen dabei.