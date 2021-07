Landkreis Landsberg

06:03 Uhr

Was junge Schreiner aus dem Kreis Landsberg drauf haben

Maximilian Simons Gesellenstück ist ein Schreibtisch aus Eichenholz mit drei Schubladen mit besonderen Auszügen. Der 20-Jährige arbeitet in der Schreinerei Zeit in Kaufering.

Plus Schreinerlehrlinge aus dem Landkreis zeigen ihre Gesellenstücke in der Berufsschule in Landsberg. Maximilian Simon ist einer von ihnen. Warum er einen Schreibtisch fertigt.

Von Ulrike Reschke

Es soll etwas Besonderes für den privaten Bereich oder das künftige Büro sein. Nach diesen Kriterien entwerfen Schreinerlehrlinge in der Regel ihr Gesellenstück. Sie bauen Schminktische, Side- oder Lowboards, auch mal eine Relaxliege oder wie Maximilian Simon, Azubi bei der Schreinerei Zeit in Kaufering, einen Schreibtisch. Unserer Zeitung hat der 20-Jährige erzählt, warum er dieses Gesellenstück ausgewählt hat und was ihn besonders herausgefordert hat.

