Landsberg

vor 34 Min.

Aus Solidarität: Das Lechwehr in Landsberg leuchtet rot

Das Lechwehr in Landsberg leuchtete am Dienstag rot.

Am Dienstag leuchtet das Lechwehr in Landsberg rot. Was hinter der Aktion steckt.

Das Bündnis #AlarmstufeRot hat am Dienstag zur zweiten Night of Light aufgerufen. Bei der bundesweiten Aktion sollte auf die Probleme der Kultur und Veranstaltungswirtschaft in der Corona-Pandemie aufmerksam gemacht und ein Zeichen der Solidarität gesetzt werden. 13 Bilder Das Lechwehr in Rot: Night of Light in Landsberg Foto: Julian Leitenstorfer Wie im vergangenen Jahr wurde deswegen auch in Landsberg das Lechwehr rot beleuchtet. Bastian Georgi von Rebelz Sound organisierte die Aktion vor Ort federführend. Er und seine Mitstreiter wollten damit auf die Missstände aufmerksam machen, die die Veranstaltungswirtschaft und damit auch ihren Betrieb betreffen, der unter anderem regionale Events organisiert. (lt) Lesen Sie dazu auch Landsberg Plus Landsberg: Ein flammender Appell der Veranstalterszene

