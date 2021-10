Autos in Landsberg angefahren: Drei Unfallfluchten an einem Tag

Böse Überraschungen für drei Autofahrer: Ihre Wagen werden in Landsberg von Unbekannten angefahren. Eine Frau sitzt sogar in ihrem Pkw, als er beschädigt wird.

Gleich drei Unfallfluchten haben sich am Donnerstag in Landsberg ereignet. Jetzt sucht die Polizei nach Zeugen und den unbekannten Verursachern.

Laut Polizei stellte ein 84-Jähriger gegen 8.30 Uhr seinen grauen Kia auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Max-von -Eyth-Straße ab. Als er eine Stunde später zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, musste er einen frischen Unfallschaden an der linken Front feststellen. Insgesamt entstand ein Sachschaden von rund 1500 Euro. Zwischen 13.45 und 14.15 Uhr parkte eine 30-Jährige auf dem Parkplatz eines Autohauses in der Lechwiesenstraße. Die Frau wollte gerade losfahren, als sie im Auto sitzend bemerkte, dass ein anderer Pkw ihre Fahrzeugheck touchierte. Der Fahrzeugführer eines beigen VW setzte dann die Fahrt sofort fort, ohne sich um die Regulierung des Schadens (rund 500 Euro).

In der Zeit von 20.30 bis 22 Uhr wurde ein schwarzer Audi auf dem Parkplatz eines Restaurants am Hindenburgring an der vorderen Stoßstange angefahren. Insgesamt entstand ein Sachschaden von rund 1700 Euro. Die Polizei konnte vom flüchtigen Verursacherfahrzeug rote Spuren feststellen. (lt)

Hinweise an die Polizei Landsberg unter der Telefonnummer 08191/932-0.

