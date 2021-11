Corona: Weiteres Todesopfer im Landkreis Landsberg

Die Zahl der Covid-19-Patienten im Klinikum nimmt weiter zu. Aber die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Landsberg geht deutlich zurück.

Im Landkreis Landsberg ist eine weitere mit dem Coronavirus infizierte Person gestorben. Das hat das Landratsamt am Donnerstagmorgen berichtet. Die Zahl der an oder mit Corona Verstorbenen im Landkreis ist damit auf 82 gestiegen. Laut Mitteilung war die jetzt verstorbene Person hochbetagt und sie litt an Vorerkrankungen.

Aktuell werden im Klinikum Landsberg 15 Covid-19-Patienten behandelt, vier befinden sich auf der Intensivstation. Tags zuvor waren es zwölf beziehungsweise fünf Patienten.

Die Sieben-Tage-Inzidenz ist deutlich unter den Höchststand gesunken

Die Sieben-Tage-Inzidenz ist seit Beginn der Woche, als am Montag ein Rekordwert von 226,4 erreicht worden war, deutlich gesunken. Am Donnerstagmorgen wurde ein Wert von 147,9 gemeldet. (lt)

