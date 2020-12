vor 32 Min.

Landsberg: Das Haustier als bester Freund im Lockdown

Plus In der Corona-Pandemie fühlen sich viele Menschen einsam. Vor allem Alleinstehende leiden darunter. Kann ein Haustier die Einsamkeit lindern? Das LT hat mit einer Expertin gesprochen und im Tierheim Landsberg nachgefragt.

Von Julia Greif

Weihnachten ist für viele Menschen die Zeit, mit der Familie zusammenzukommen. Doch für viele alleinstehende Menschen sind die Feiertage gleichbedeutend mit einsamen Tagen. Nun kommt in diesem Jahr auch noch der Corona-Lockdown hinzu. Abstand halten statt Nähe suchen, Kontakte meiden, lautet das Motto. Können Tiere in dieser Situation Einsamkeit lindern? Und macht sich die Corona-Situation auch bei der Anzahl der Tiere bemerkbar, die aus dem Tierheim adoptiert werden? Das Landsberger Tagblatt hat bei einer Psychologin und im Tierheim nachgefragt.

Yvonne Swierczek aus Landsberg ist unter anderem Heilpraktikerin für Psychotherapie und ausgebildete Tierkommunikatorin. Zu ihr kommen zum Beispiel Tierhalter, die ein Problem mit ihrem Tier haben. Sie versucht dann, zwischen Mensch und Tier zu vermitteln. Sie berät auch Klienten, denen Tiere bei der Lösung ihrer Probleme helfen können. „Der Mensch an sich ist ein soziales Wesen. Bestimmte Charaktere sind anfälliger für Einsamkeit. Aber es kann grundsätzlich jeden treffen“, so die 52-Jährige. Dabei sei Einsamkeit aber immer ein subjektives Gefühl: Man kann auch allein sein und sich nicht einsam fühlen. Ebenso fänden die einen eher technische Möglichkeiten, um etwa mit der Familie verbunden zu bleiben, für andere sei es schwieriger.

Wie eine Katze Gefühlslagen erkennt

„Und wenn ich ein Tier, ein Lebewesen dabei hab’, bin ich ja nicht wirklich allein“, sagt Yvonne Swierczek. Im Lauf der Zeit würden Mensch und Haustier auch eine Beziehung aufbauen, und Tiere spürten die Gefühlslage des Menschen sehr gut: Sitzt man zum Beispiel einsam in der Ecke, setzt sich die Katze auf den Schoß und schnurrt, um einen aufzumuntern.

Yvonne Swierczek aus Landsberg ist Heilpraktikerin für Psychotherapie und Tierkommunikatorin. Bild: Yvonne Swierczek

Das funktioniere auch in die andere Richtung. Verantwortung übernehmen heißt das Stichwort. „Sich nutzlos und sich einsam fühlen, verstärken sich gegenseitig.“ Yvonne Swierczek hatte einen Klienten, der ihr erzählte, dass er durch das Tier die Aufgabe gehabt habe, sich anzuziehen und hinauszugehen. Grundsätzlich hätten Studien eine positive Wirkung von Tieren auf Menschen nachgewiesen, so Swierczek. Ein Beispiel: Für eine Studie von Professor Dr. Reinhold Bergler des Forschungskreises Heimtiere in der Gesellschaft zogen mehrere Wellensittiche in ein Altenheim. Während Heimbewohner mit einem Wellensittich nur noch in fünf Prozent der Fälle Einsamkeitsgefühle angaben, waren es bei der Kontrollgruppe ganze 75 Prozent.

Wo die Grenzen eines tierischen Begleiters sind

Allerdings sollte man vorsichtig sein, sein Tier nicht zu überfordern, warnt Yvonne Swierczek: „Wenn der Klient in eine richtige Depression rutscht, sodass es ein Krankheitsbild ist, kann das Tier maximal unterstützen, aber nicht den Menschen allein rausholen.“ Denn der Mensch habe immer noch die Verantwortung für das Tier, nicht umgekehrt.

Das Tierheim in Landsberg habe vor allem im ersten Lockdown mehr E-Mail-Anfragen bekommen, sagt Jaqueline Pitsch. Aber nur wenige hätten dann tatsächlich ein Tier mit nach Hause genommen. Das Tierheim frage generell in einem Fragebogen ab, warum man sich ein Tier wünsche, sagt sie. Viele antworteten mit Wünschen wie mehr Bewegung, oder Tierliebe. Aber dass man einsam sei – das sage niemand.

Detlef Großkopf vom Tierheim in Landsberg. Bild: Thorsten Jordan

Allerdings könnten Tiere einsamen Menschen schon helfen, weil sie „ihren“ Menschen ohne Vorurteile so annähmen, wie er sei, sagt Jaqueline Pitsch. Statt Einsamkeit spiele eher eine Rolle, dass viele im Homeoffice seien, sagt Detlef Großkopf, Vorsitzender des Tierschutzvereins Landsberg. Daneben könne sich nicht jeder einfach ein Tier holen: „Einsamkeit hin, Einsamkeit her – wenn die Vorschriften nicht erfüllt werden, gibt es kein Tier.“

