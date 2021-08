Landsberg

Der frühere Direktor der Landsberger Pflugfabrik: Wer war Karl Schrem?

Plus Im ULP-Viertel wird ein Gebäude nach Karl Schrem benannt, dem früheren Direktor der Landsberger Pflugfabrik. Doch der soll ein aktiver Nationalsozialist gewesen sein.

Von Thomas Wunder

Darf man im Jahr 2021 einen aktiven Nationalsozialisten aufgrund heutiger Maßstäbe und Bewertungen nicht mehr durch eine Benennung würdigen und ihn als Namensgeber in einem neuen Baugebiet etablieren? Diese Frage stellte Wolfgang Hauck in einem offenen Brief an Oberbürgermeisterin Doris Baumgartl (UBV), in dem er die Erinnerungskultur in Landsberg kritisierte (LT berichtete). Konkret geht es Hauck um den Karl-Schrem-Bau auf dem Gelände des neuen Stadtviertels Urbanes Leben am Papierbach. War Karl Schrem, von 1938 bis 1967 Direktor der Pflugfabrik, ein aktiver Nationalsozialist, und wie stehen Stadt und Investor zur umstrittenen Namensgebung?

