Ein Wanderweg durch die Stadt Landsberg

Plus Viele Jahre richten die Wanderfreunde im TSV Landsberg einen internationalen Wandertag aus. Weil der Aufwand zu groß ist, schaffen sie jetzt eine Alternative.

Von Dagmar Kübler

Landsberg ist um einen Wanderweg reicher: Kürzlich wurde von Oberbürgermeisterin Doris Baumgartl (UBV) der erste permanente Wanderweg in der Lechstadt eingeweiht. Wer diesen wahlweise auf der fünf- oder elf Kilometer langen Strecke erwandert, macht gleichzeitig eine Führung durch die schönsten Ecken und die Geschichte Landsbergs, tut etwas für die Gesundheit und sammelt Einträge für das Internationale Volkssportabzeichen. Der erste Schritt ist demnach der Kauf einer Startkarte für drei Euro. Diese und ein Flyer zum Wanderweg sind erhältlich in der Tankstelle Bavaria Petrol in der Augsburger Straße 38. Was hinter dem Projekt steckt.

