Inselbad Landsberg: Jetzt wird für die Sanierung noch mal geplant

Die Pläne für die Sanierung und den Umbau des Inselbads in Landsberg finden nicht bei allen Stadträten Gefallen. Deswegen wurde der Planer damit beauftragt, eine Alternative auszuarbeiten. Eine Entscheidung fällt auch in Sachen Ganzjahresgastronomie.

Das vor 50 Jahren errichtete Landsberger Inselbad ist in die Jahre gekommen. Eine Sanierung steht schon seit Jahren im Raum. Jetzt wurden den Stadträten erstmals die Planungen für Sanierung und Umbau vorgestellt. Die sehen einen funktionalen, rund 80 Meter langen Neubau vor, in dem von der Umkleide bis zur Technik alles untergebracht ist. Die Beckenanordnung bleibt laut Planer Hagen Pohl weitgehend erhalten, einzig der Kinder- und Nichtschwimmerbereich werden verändert. Es gibt weiterhin ein Wellenbecken, einen Sprungturm und zwei Rutschen. Eine erste Schätzung geht von Kosten in Höhe von 1,6 Millionen Euro aus.

Das Schwimmerbecken im Landsberger Inselbad. Foto: Thorsten Jordan

Die Meinung der Stadträten zur vorgestellten Planung war kontrovers. Es gab Befürworter der funktionalen und modernen Planung, aber auch Gegner. Die orientierten sich vor allem an der Sichtweise des Gestaltungsbeirats, der einen Erhalt des bestehenden Gebäudes ins Spiel bringt. Daher soll nun alternativ untersucht und geplant werden, wie das Gebäude aus dem Jahr 1972 saniert werden kann und ob alle gewünschten Funktionen dort untergebracht werden können.

Künftig auch eine Ganzjahresgastronomie

Dabei muss Hagen Pohl nun auch mit einer Ganzjahresgastronomie im Obergeschoss planen. Denn nach langer Diskussion einigten sich die Stadträte mit 21:7 Stimmen darauf, diese Nutzung künftig im Inselbad unterzubringen. Die Kosten für den Bau eines Gastrobereichs im Obergeschoss werden auf rund 1,2 Millionen Euro geschätzt.

