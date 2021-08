Jugendliche impfen? Landsberger Arzt Weisensee mit klarer Meinung

Plus Sollten Jugendliche geimpft werden? Der Landsberger Mediziner Wolfgang Weisensee kann die Bedenken einiger Ärzte im Landkreis verstehen. Was ihm Sorgen bereitet.

Sollen Kinder und Jugendliche gegen das Coronavirus geimpft werden oder nicht? Darüber ist eine Debatte entbrannt. Während die Gesundheitsminister von Bund und Ländern verstärkt Impfungen für Zwölf- bis 17-Jährige anbieten wollen, legt die Ständige Impfkommission (Stiko) die Impfung bislang nur bei Kindern und Jugendlichen mit bestimmten Vorerkrankungen nahe. Der Landkreis bewarb unlängst dennoch Sonderaktionen, bei denen auch Personen ab zwölf Jahren geimpft werden konnten, intensiv. Wie berichtet, sorgte dies bei einigen Kinderärzten für Kritik. Der Landsberger Arzt Dr. Wolfgang Weisensee kann ihre Bedenken gut nachvollziehen.