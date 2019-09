vor 60 Min.

Landsberg: Kreisbrandrat Johann Koller macht weiter

Der 60-Jährige aus Petzenhausen wird mit 55 von 63 Stimmen gewählt. Er wünscht sich, dass nächstes Jahr das Ausbildungszentrum gebaut wird. Wer im Oktober der neuen Kreisbrandinspektion angehören wird.

Von Stephanie Millonig

Johann Koller ist mit 55 von 63 gültigen Stimmen als Kreisbrandrat wiedergewählt worden. Der 60-jährige Petzenhausener wird damit die nächsten Jahre in der dritten Amtsperiode an der Spitze der 71 Feuerwehren im Landkreis stehen. Aber nicht die regulären sechs Jahre, denn 2024 wird Koller die Altersgrenze von 65 Jahren erreicht haben. In der Versammlung der Kommandanten und des Kreisfeuerwehrverbandes blickte Koller auf die vergangenen zwölf Jahre zurück und gab einen kurzen Ausblick.

Beherrschendes Thema für die Feuerwehr dürfte der Bau eines Ausbildungszentrums in Pürgen sein. „Ich hoffe, wir können nächstes Jahr anfangen“, so Koller. Die Chancen stehen gut, denn Landrat Thomas Eichinger berichtete, dass die Baugenehmigung „fast“ durch sei. Sobald die Genehmigung da ist, will Koller die Pläne für das Zentrum den Kommandanten schicken. Mit der digitalen Alarmierung wird es noch ein Weilchen dauern: „Wir bekommen eine neue Leitstelle“, berichtete Koller. Da diese erst 2023 fertig sein wird, wird auch dann erst auf diese Technik umgerüstet.

Künftig gibt es drei Kreisbrandinspektoren

Neu aufgestellt wird die Kreisbrandinspektion: So gibt Kreisbrandinspektor Peter Kawohl aus Altersgründen das Amt ab. Koller will künftig mit drei Inspektoren arbeiten: dem bisherigen Inspektor Robert Waldhauser (Dießen) sowie mit Christoph Resch (Schöffelding) und Alfons Düringer (Pflugdorf). Vier neue Kreisbrandmeister werden benannt: Dominik Bauer (Apfeldorf), Tobias Resch (Eresing), Rainer Zeller (Hagenheim) und Tobias Schmid (Penzing).

Koller erinnerte sich auch an die Anfänge seiner Zeit als Kreisbrandrat zurück. Er sagte, er habe dieses Amt nicht angestrebt, es sei ihm letztendlich aber nach internen Diskussionen in der Kreisbrandinspektion vor zwölf Jahren zugefallen. Trotz seiner langjährigen Tätigkeiten in der Inspektion habe er in der Funktion als Kreisbrandrat „bei null angefangen“. In den vergangenen sechs Jahren habe er jedoch einen guten Rhythmus gefunden. 1200 bis 1400 Stunden leiste er im Jahr.

Die Zusammenarbeit mit dem Landratsamt und den Gemeinden ist gut

Mittlerweile hat Koller das Gefühl, sein Ziel erreicht zu haben, dass „alle miteinander reden können“ – die Verantwortlichen im Landratsamt, Feuerwehrkommandanten und Bürgermeister. Von einer „hervorragenden Zusammenarbeit“ zwischen Kreisbrandrat und Landratsamt „und mir persönlich“ berichtete auch Landrat Thomas Eichinger.

Was passierte inhaltlich in den vergangenen zwölf Jahren? Koller berichtete, dass das Wechselladerkonzept ausgebaut wurde, nachdem 2003 der erste Abrollcontainer Gefahrgut zur Landsberger Feuerwehr gekommen war. Mittlerweile wurden sechs Trägerfahrzeuge und 15 Container angeschafft. Für den Bereich Atemschutz hat sich, wie Koller berichtete, noch keine Wehr gefunden, die diesen Aufgabenbereich übernehmen will. Das Konzept habe den Vorteil, dass nur das Trägerfahrzeug ausgetauscht werden müsse, und nicht ein komplettes Feuerwehrfahrzeug.

Eine Neuerung war 2006 auch die Umstellung der Alarmierung von der Polizei auf die Integrierte Leitstelle. Eingeführt worden sei auch die Risikobewertung: Der Arbeitskreis der Bürgermeister, Landratsamt und Kreisbrandinspektion hätten ein Punktesystem entwickelt als Richtschnur für die Gemeinden zur Anschaffung neuer Fahrzeuge.

Die Landsberger halfen heuer Schneeschaufeln in Miesbach

Aufgebaut worden sei ein Hilfeleistungskontingent, das schon bei zwei Hochwassereinsätzen und heuer im Januar während der starken Schneefälle – „zwei Tage mit 150 Leuten in Miesbach“ – im Einsatz war. Der Einsatz sei von der Kommune, aber auch von zwei Firmen dort gewürdigt worden – mit einer Spende von einmal 3500 Euro und einmal 30.000 Euro von den Unternehmen. Dabei handle es sich um Spenden an den Verband, die er nicht an einzelne Feuerwehren weitergeben kann, wie Johann Koller in der Versammlung erklärte. Für ihn ist das Geld aber „bei den Bauarbeiten für das Ausbildungszentrum gut aufgehoben“.

