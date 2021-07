Landsberg

Landsberg: Beim Spazierengehen die Feuerwehr kennenlernen

Theresa Lichtenstern hat sich einen Feuerwehr-Erlebnispfad einfallen lassen. Auf dem Foto beschildert sie mit Hendrik Vockamm den Feuerwehrspielplatz in der Geschwister-Scholl-Straße.

Plus Aktion Zum Jubiläum errichtet die Feuerwehr Landsberg einen Erlebnispfad für Kinder. Was es dort zu entdecken gibt

Landsberg Im September wird die Feuerwehr Landsberg 160 Jahre alt. Zu diesem Anlass wird es in der Stadt einen Feuerwehr-Erlebnisweg für Kinder geben. Im LT-Gespräch verrät Initiatorin Theresa Lichtenstern, was es dort zu entdecken gibt und weshalb eine solche Aktion gerade in der Corona-Pandemie wichtig ist.

