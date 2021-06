Landsberg: Doch keine Ganzjahresgastronomie im Inselbad

Der Stadtrat bringt eine Ganzjahresgastronomie für das Inselbad in Landsberg ins Spiel. Warum das vom Betreiber abgelehnt wird.

In gut einer Woche soll der Stadtrat über Umbau und Sanierung des Inselbads in Landsberg informiert werden. Doch schon jetzt melden sich die Stadtwerke zu Wort, die das Bad betreiben. Eine Ganzjahresgastronomie, die der Stadtrat ins Spiel gebracht hat, wird es nicht geben.

Der Verwaltungsrat der Stadtwerke hat sich jetzt mit dem Beschluss des Pandemie-Ausschusses des Stadtrats vom 12. Mai befasst, heißt es in einer Pressemeldung. Damals war mehrheitlich beschlossen worden, eine Ganzjahresgastronomie im Inselbad zu prüfen - mit der Möglichkeit, dort auch öffentliche Veranstaltungen durchzuführen. Die Stadt sprach sich für eine solche Nutzung aus.

Risiken hinsichtlich der Pachteinnahmen

Um den Antrag fachkundig diskutieren zu können, hatte der Verwaltungsrat die Stadtwerke laut Pressemeldung zuvor beauftragt, verschiedene Varianten durch Experten ausarbeiten zu lassen. Diese seien von Firma Raimann Concepts hinsichtlich der wirtschaftlichen Tragfähigkeit geprüft worden. Im Ergebnis zeige sich grundsätzlich eine Rentabilität. Selbstverständlich könnten aber nicht alle Risiken eines Gastronomiebetriebs, insbesondere hinsichtlich der zu erzielenden Pachteinnahmen, vollständig ausgeschlossen werden.

Der Verwaltungsrat hat sich deshalb in seiner Sitzung mehrheitlich gegen eine weitergehende Planung einer Ganzjahresgastronomie ausgesprochen, heißt es in der Pressemeldung. Oberbürgermeisterin Doris Baumgartl (UBV) als Verwaltungsratsvorsitzende werde das Thema daher dem Stadtrat in der nächsten Sitzung am 7. Juli vorlegen und diesen informieren. Raimann Concepts und das Planungsbüro werden zu dieser Sitzung eingeladen.

