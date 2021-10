Landsberg: Gibt es große Veränderungen beim Ruethenfest?

Plus Die Organisation des Landsberger Ruethenfests wird immer aufwendiger. Deswegen bringt der Vereinsvorsitzende für 2023 gravierende Änderungen ins Spiel.

Beim Ruethenfest in Landsberg spielen alle vier Jahre bis zu 1000 Kinder die Geschichte ihrer Stadt nach. Über die Jahre wurden Umzug und Tänze um etliche weitere Programmpunkte erweitert. Doch das bringt den Vorstand und die rund 250 ehrenamtliche Helfer an die Grenze des Belastbaren. Deswegen schlägt Vereinsvorsitzender Tobias Wohlfahrt gravierende Änderungen vor. Bei der Mitgliederversammlung sagt er auch, mit welchen Schwierigkeiten man beim Bau des neuen Vereinsgebäudes kämpft.