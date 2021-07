Landsberg: Schulleiter Bruno Bayer sagt Servus

Seit dem Jahr 2000 ist Bruno Bayer Schulleiter am DZG in Landsberg. Jetzt geht er in den Ruhestand.

Das Jahr 2000 brachte Deutschland den Euro und dem Dominikus-Zimmermann-Gymnasium in Landsberg einen neuen Schulleiter, Bruno Bayer. Jetzt, 21 Jahre später, geht der 63-Jährige in den Ruhestand.

Bruno Bayer hatte am Ende der 1970er-Jahre und zu Beginn der 1980er-Jahre an der Universität Regensburg Mathematik und Physik studiert und nach dem Referendariat seine ersten Jahre als Lehrer am Carl-Spitzweg-Gymnasium in Germering verbracht. Sein Engagement im Bereich Digitalisierung führte ihn 1989 zu seinem Wechsel ins Wissenschaftsministerium, wo er fünf Jahre tätig war und vor allem die Einrichtung von Computeranlagen an Hochschulen verwaltungstechnisch mitbetreute. Der Weg zurück in die Schule führte Bayer ans Christoph-Probst-Gymnasium in Gilching, wo er als Mitarbeiter die „Grundausbildung“ für seine spätere Schulleitertätigkeit durchlief. Dann folgte der Wechsel nach Landsberg.

Zahlreiche Umbaumaßnahmen

In seine 21 Jahre am DZG in Landsberg fallen unter anderem die Einführung des G8 und die Rückkehr zum G9. Der Wandel in den Bereichen Personalverantwortung, Verwaltung, Finanzen, Digitalisierung und Öffentlichkeitsarbeit war ein wichtiger Teil seiner Arbeit. Auch baulich veränderte sich die Schule in seiner Amtszeit. Im Laufe der Jahre wurde eine Mensa gebaut, die Aula erhielt ein helles, freundliches Gesicht, und der ganze Verwaltungsbereich wurde neu gestaltet. Nach Jahren sukzessiver Baumaßnahmen konnte sich das DZG im Schuljahr 2011/12 über eine abgeschlossene Sanierung freuen.

Am Mittwoch, 28. Juli, findet um 11 Uhr im Dominikus-Zimmermann-Gymnasium eine offizielle Verabschiedung statt. Danach geht Bruno Bayer nach 21 Jahren in Landsberg in den Ruhestand. (lt)

