Landsberg

18:03 Uhr

Landsberg: Warum es sich im Vorderanger momentan regelmäßig staut

Am Vorderanger in Landsberg sorgen momentan mehrere Baustellen für Verkehrsbehinderungen.

Plus Im Vorderanger in Landsberg geht es momentan wegen mehrerer Baustellen eng zu. Was dort gemacht wird und wie lange mit Behinderungen zu rechnen ist.

Von Dominik Stenzel

Am Vorderanger kommt es wegen mehrerer Baustellen momentan regelmäßig zu Stau. Autofahrer müssen sich mit ihren Fahrzeugen zwischen Containern und Lastwagen regelrecht hindurchschlängeln.

